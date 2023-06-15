Терехов сообщил, что за взрывы слышали ночью в Харькове

Ночью отработала украинская ПВО. На подлете к городу сбили «Шахеды», написал мэр Игорь Терехов.

«Взрывы, которые харьковчане слышали ночью, были отработкой нашей ПВО по враждебным целям. «Шахеды», летевшие на город, были сбиты на подлете в Харьков. Спасибо нашим военным!» — написал мэр в telegram.