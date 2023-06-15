Терехов сообщил, что за взрывы слышали ночью в Харькове
Ночью отработала украинская ПВО. На подлете к городу сбили «Шахеды», написал мэр Игорь Терехов.
«Взрывы, которые харьковчане слышали ночью, были отработкой нашей ПВО по враждебным целям. «Шахеды», летевшие на город, были сбиты на подлете в Харьков. Спасибо нашим военным!» — написал мэр в telegram.
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 07:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью отработала украинская ПВО. На подлете к городу сбили «Шахеды», написал мэр Игорь Терехов".