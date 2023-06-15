Live
  • Четверг 15.06.2023
    • Харьков
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.51
    • 🟢

Терехов сообщил, что за взрывы слышали ночью в Харькове

Происшествия 07:22   15.06.2023
Оксана Горун
Терехов сообщил, что за взрывы слышали ночью в Харькове

Ночью отработала украинская ПВО. На подлете к городу сбили «Шахеды», написал мэр Игорь Терехов.

«Взрывы, которые харьковчане слышали ночью, были отработкой нашей ПВО по враждебным целям. «Шахеды», летевшие на город, были сбиты на подлете в Харьков. Спасибо нашим военным!» — написал мэр в telegram.

Читайте также: Ночью над Украиной сбили ракету и 20 «Шахедов» — ВСУ

Автор: Оксана Горун
Популярно
Терехов сообщил, что за взрывы слышали ночью в Харькове
Терехов сообщил, что за взрывы слышали ночью в Харькове
15.06.2023
В Харькове гремят взрывы: полиция подтверждает вражеский обстрел
В Харькове гремят взрывы: полиция подтверждает вражеский обстрел
15.06.2023
Ночью над Украиной сбили ракету и 20 «Шахедов» — ВСУ
Ночью над Украиной сбили ракету и 20 «Шахедов» — ВСУ
15.06.2023
Генштаб сообщил о четырех авиаударах по Харьковщине
Генштаб сообщил о четырех авиаударах по Харьковщине
15.06.2023
Территориальные успехи ВСУ и точный удар по российской дивизии: данные ISW
Территориальные успехи ВСУ и точный удар по российской дивизии: данные ISW
15.06.2023
ХОВА попросила Кабмин внести Харьков в зону активных боевых действий — Терехов
ХОВА попросила Кабмин внести Харьков в зону активных боевых действий — Терехов
14.06.2023

Новости по теме:

01:49
В Харькове гремят взрывы: полиция подтверждает вражеский обстрел
23:38
ХОВА попросила Кабмин внести Харьков в зону активных боевых действий — Терехов
11:04
«Нам еще много улиц нужно будет переименовать» — мэр Харькова
10:48
Терехов заявил, что 6% укрытий в Харькове не отвечают требованиям
10:37
Терехов: Хочу, чтоб дети 1 сентября пошли на комбинированную систему обучения

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Терехов сообщил, что за взрывы слышали ночью в Харькове»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 07:22;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью отработала украинская ПВО. На подлете к городу сбили «Шахеды», написал мэр Игорь Терехов".