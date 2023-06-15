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Терехов повідомив, що за вибухи чули вночі в Харкові

Події 07:22   15.06.2023
Оксана Горун
Терехов повідомив, що за вибухи чули вночі в Харкові

Вночі відпрацювала українська ППО. На підльоті до міста збили “Шахеди”, написав мер Ігор Терехов.

Вибухи, що харківʼяни чули в ночі, були відпрацюванням нашої ППО по ворожим цілям. Шахеди, що летіли на місто, були збиті на підльоті до Харкова. Дякую нашим військовим!написав мер у телеграмі.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2023 в 07:22;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі відпрацювала українська ППО. На підльоті до міста збили “Шахеди”, написав мер Ігор Терехов".