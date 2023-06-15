Терехов повідомив, що за вибухи чули вночі в Харкові
Вночі відпрацювала українська ППО. На підльоті до міста збили “Шахеди”, написав мер Ігор Терехов.
“Вибухи, що харківʼяни чули в ночі, були відпрацюванням нашої ППО по ворожим цілям. Шахеди, що летіли на місто, були збиті на підльоті до Харкова. Дякую нашим військовим!” – написав мер у телеграмі.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2023 в 07:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі відпрацювала українська ППО. На підльоті до міста збили “Шахеди”, написав мер Ігор Терехов".