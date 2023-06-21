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«Кто чем может»: несколько десятков ОТГ Харьковщины передали помощь в Херсон

Общество 14:07   21.06.2023
Виктория Яковенко
«Кто чем может»: несколько десятков ОТГ Харьковщины передали помощь в Херсон Фото: ГСЧС

Несколько десятков громад Харьковской области отправили гуманитарную помощь жителям Херсона, пострадавшим от последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС.

«Отдельные громады, которые находятся у нас фактически в тылу, они уже самостоятельно направляют туда гуманитарную помощь. Таких громад несколько десятков. Кто чем может, кто везет воду, кто передает какую-то коммунальную технику, продукты питания и тому подобное», — сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 июня 2023 в 14:07;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несколько десятков громад Харьковской области отправили гуманитарную помощь жителям Херсона, пострадавшим от последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС.".