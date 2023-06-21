«Кто чем может»: несколько десятков ОТГ Харьковщины передали помощь в Херсон
Фото: ГСЧС
Несколько десятков громад Харьковской области отправили гуманитарную помощь жителям Херсона, пострадавшим от последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС.
«Отдельные громады, которые находятся у нас фактически в тылу, они уже самостоятельно направляют туда гуманитарную помощь. Таких громад несколько десятков. Кто чем может, кто везет воду, кто передает какую-то коммунальную технику, продукты питания и тому подобное», — сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 21 июня 2023 в 14:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несколько десятков громад Харьковской области отправили гуманитарную помощь жителям Херсона, пострадавшим от последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС.".