“Хто чим може”: кілька десятків ОТГ Харківщини передали допомогу до Херсона

Кілька десятків громад Харківської області відправили гуманітарну допомогу мешканцям Херсонщини, які постраждали від наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС.

«Окремі громади, які знаходяться у нас фактично в тилу, вони вже самостійно направляють туди гуманітарну допомогу. Таких громад кілька десятків. Хто чим може, хто везе воду, хто передає якусь комунальну техніку, продукти харчування, тощо», – повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.