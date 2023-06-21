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“Хто чим може”: кілька десятків ОТГ Харківщини передали допомогу до Херсона

Суспільство 14:07   21.06.2023
Вікторія Яковенко
“Хто чим може”: кілька десятків ОТГ Харківщини передали допомогу до Херсона Фото: ДСНС

Кілька десятків громад Харківської області відправили гуманітарну допомогу мешканцям Херсонщини, які постраждали від наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС.

«Окремі громади, які знаходяться у нас фактично в тилу, вони вже самостійно направляють туди гуманітарну допомогу. Таких громад кілька десятків. Хто чим може, хто везе воду, хто передає якусь комунальну техніку, продукти харчування, тощо», – повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2023 в 14:07;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кілька десятків громад Харківської області відправили гуманітарну допомогу мешканцям Херсонщини, які постраждали від наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС.".