“Хто чим може”: кілька десятків ОТГ Харківщини передали допомогу до Херсона
Фото: ДСНС
Кілька десятків громад Харківської області відправили гуманітарну допомогу мешканцям Херсонщини, які постраждали від наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС.
«Окремі громади, які знаходяться у нас фактично в тилу, вони вже самостійно направляють туди гуманітарну допомогу. Таких громад кілька десятків. Хто чим може, хто везе воду, хто передає якусь комунальну техніку, продукти харчування, тощо», – повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2023 в 14:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кілька десятків громад Харківської області відправили гуманітарну допомогу мешканцям Херсонщини, які постраждали від наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС.".