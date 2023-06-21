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Поругался с братом и сбежал: на Харьковщине искали подростка

Общество 12:35   21.06.2023
Виктория Яковенко
Поругался с братом и сбежал: на Харьковщине искали подростка Фото: ГУНП в Харьковской области

На Харьковщине полицейские вернули родителям 16-летнего парня, сбежавшего из дома семейного типа из-за ссоры с братом.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 20 июня около 22:35 поступило сообщение от отца-воспитателя в селе Новая Мерефа о том, что утром самостоятельно покинул дом 16-летний парень.

На поиски пропавшего подростка привлекли весь личный состав райуправления полиции. Правоохранители разыскали парня и вернули домой.

Подростка нашли недалеко от дома. Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетнего совершено не было.

С семьей правоохранители провели профилактическую беседу.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 июня 2023 в 12:35;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине полицейские вернули родителям 16-летнего парня, сбежавшего из дома семейного типа из-за ссоры с братом.".