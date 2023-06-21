Поругался с братом и сбежал: на Харьковщине искали подростка

На Харьковщине полицейские вернули родителям 16-летнего парня, сбежавшего из дома семейного типа из-за ссоры с братом.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 20 июня около 22:35 поступило сообщение от отца-воспитателя в селе Новая Мерефа о том, что утром самостоятельно покинул дом 16-летний парень.

На поиски пропавшего подростка привлекли весь личный состав райуправления полиции. Правоохранители разыскали парня и вернули домой.

Подростка нашли недалеко от дома. Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетнего совершено не было.

С семьей правоохранители провели профилактическую беседу.