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Посварився з братом і втік: на Харківщині шукали підлітка

Суспільство 12:35   21.06.2023
Вікторія Яковенко
Посварився з братом і втік: на Харківщині шукали підлітка Фото: ГУНП в Харківській області

На Харківщині поліцейські повернули батькам 16-річного хлопця, який втік з будинку сімейного типу через сварку з братом.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 20 червня близько 22:35 надійшло повідомлення від батька-вихователя у селі Нова Мерефа про те, що вранці самостійно залишив домівку 16-річний хлопець.

На пошуки зниклого підлітка залучили весь особовий склад райуправління поліції. Правоохоронці хлопця та повернули додому.

Підлітка знайшли неподалік дому. Жодних протиправних дій відносно неповнолітнього скоєно не було.

З родиною правоохоронці провели профілактичну бесіду.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2023 в 12:35;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині поліцейські повернули батькам 16-річного хлопця, який втік з будинку сімейного типу через сварку з братом.".