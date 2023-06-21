Посварився з братом і втік: на Харківщині шукали підлітка

На Харківщині поліцейські повернули батькам 16-річного хлопця, який втік з будинку сімейного типу через сварку з братом.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 20 червня близько 22:35 надійшло повідомлення від батька-вихователя у селі Нова Мерефа про те, що вранці самостійно залишив домівку 16-річний хлопець.

На пошуки зниклого підлітка залучили весь особовий склад райуправління поліції. Правоохоронці хлопця та повернули додому.

Підлітка знайшли неподалік дому. Жодних протиправних дій відносно неповнолітнього скоєно не було.

З родиною правоохоронці провели профілактичну бесіду.