Посварився з братом і втік: на Харківщині шукали підлітка
Фото: ГУНП в Харківській області
На Харківщині поліцейські повернули батькам 16-річного хлопця, який втік з будинку сімейного типу через сварку з братом.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 20 червня близько 22:35 надійшло повідомлення від батька-вихователя у селі Нова Мерефа про те, що вранці самостійно залишив домівку 16-річний хлопець.
На пошуки зниклого підлітка залучили весь особовий склад райуправління поліції. Правоохоронці хлопця та повернули додому.
Підлітка знайшли неподалік дому. Жодних протиправних дій відносно неповнолітнього скоєно не було.
З родиною правоохоронці провели профілактичну бесіду.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2023 в 12:35;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині поліцейські повернули батькам 16-річного хлопця, який втік з будинку сімейного типу через сварку з братом.".