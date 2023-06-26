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«Мы сосредоточены на обороне», – Синегубов о ситуации на Купянском направлении

Общество 11:34   26.06.2023
Виктория Яковенко
«Мы сосредоточены на обороне», – Синегубов о ситуации на Купянском направлении

На Купянском направлении враг привлекает свои ДРГ и пытается штурмовать позиции украинских защитников. Однако успехов оккупанты не имеют.

«Линия фронта по Купянскому направлению – это населенный пункт Масютовка, мы сосредоточены в большинстве на обороне наших позиций. Потому что враг постоянно пытается выдвигать ДРГ, проводить штурмовые действия, для того чтобы найти «слабину» в нашей обороне. Однако под постоянным огнем он вынужден постоянно отступать», — сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

Читайте также: Под Купянском идут позиционные бои — ISW

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 июня 2023 в 11:34;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении враг привлекает свои ДРГ и пытается штурмовать позиции украинских защитников. Однако успехов оккупанты не имеют.".