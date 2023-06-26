«Мы сосредоточены на обороне», – Синегубов о ситуации на Купянском направлении

На Купянском направлении враг привлекает свои ДРГ и пытается штурмовать позиции украинских защитников. Однако успехов оккупанты не имеют.

«Линия фронта по Купянскому направлению – это населенный пункт Масютовка, мы сосредоточены в большинстве на обороне наших позиций. Потому что враг постоянно пытается выдвигать ДРГ, проводить штурмовые действия, для того чтобы найти «слабину» в нашей обороне. Однако под постоянным огнем он вынужден постоянно отступать», — сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.