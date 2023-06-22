Под Купянском идут позиционные бои — ISW
Институт изучения войны (ISW) информирует, что бои идут в районе Синьковки и Котляровки, враг наносит удары по Ольшане. Прорваться к Купянску противнику не удается.
«21 июня российские и украинские войска продолжали вести позиционные бои на рубеже Купянск — Сватово», — отметили в актуальной сводке ISW.
Что касается подробностей событий, то аналитики в основном ссылаются на данные российских источников, часто неправдивые. Так, оккупанты заявляли о боях с украинскими ДРГ в районе Синьковки (9 км от Купянска), Котляровки (27 км от Сватового) и Новоселовского (13 км от Сватового). При этом, по данным так называемых военных блогеров РФ, прорваться к Купянску захватчикам не удается.
«Официальный представитель Западной группы войск полковник Сергей Зыбинский заявил, что артиллерийские части 6-й общевойсковой армии (Западный военный округ) нанесли удар по украинским войскам в районе Ольшаны (15 км к северо-востоку от Купянска)», — отметили в Институте изучения войны.
Также бои идут на территории Луганской области. Наиболее активный участок — в районе Кременной.
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«Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска провели частично успешные наступательные операции на направлении Белогоровка-Шипиловка (10 км южнее Кременной) и закрепились на вновь захваченных рубежах. Украинский Генштаб также сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные операции в направлении н. п. Диброва (5 км к юго-западу от Кременной), Серебрянка (10 км к юго-западу от Кременной) и на рубеже Кремнная — Ямполовка (17 км к западу от Кременной). На геолоцированных кадрах боевых действий, размещенных 20 июня, видно, как украинские силы отражают атаку российской бронетехники восточнее Спорного (25 км к югу от Кременной)», — сообщили в ISW.
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- • Дата публикации материала: 22 июня 2023 в 07:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) информирует, что бои идут в районе Синьковки и Котляровки, враг наносит удары по Ольшане. Прорваться к Купянску противнику не удается".