Під Куп’янськом йдуть позиційні бої – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) інформує, що бої йдуть у районі Синьківки та Котлярівки, ворог завдає ударів по Вільшані. Прорватися до Куп’янська противнику не вдається.

“21 червня російські та українські війська продовжували вести позиційні бої на рубежі Куп’янськ – Сватове”, – зазначили в актуальному зведенні ISW.

Що стосується подробиць подій, то аналітики переважно посилаються на дані російських джерел, часто неправдиві. Так, окупанти заявляли про бої з українськими ДРГ у районі Синьківки (9 км від Куп’янська), Котлярівки (27 км від Сватового) та Новоселівського (13 км від Сватового). При цьому, за даними так званих військових блогерів РФ, прорватися до Куп’янська загарбникам не вдається.

“Офіційний представник Західної групи військ полковник Сергій Зибінський заявив, що артилерійські частини 6-ї загальновійськової армії (Західний військовий округ) завдали удару по українським військам у районі Вільшани (15 км на північний схід від Куп’янська)”, – зазначили в Інституті вивчення війни.

Також бої відбуваються на території Луганської області. Найбільш активна ділянка – у районі Кремінної.

“Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська провели частково успішні наступальні операції на напрямі Білогорівка-Шипилівка (10 км на південь від Кремінної) і закріпилися на знову захоплених рубежах. Український Генштаб також повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні операції в районі н.п. Діброва (5 км на південний захід від Кремінної), Серебрянка (10 км на південний захід від Кремінної) та на межі Кремінна — Ямполівка (17 км на захід від Кремінної). На геолокованих кадрах бойових дій, розміщених 20 червня, видно, як українські сили відбивають атаку російської бронетехніки на схід від Спірного (25 км на південь від Кремінної)”, – повідомили в ISW.