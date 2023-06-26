«Ми зосереджені на обороні», – Синєгубов про ситуацію на Куп’янському напрямку

На Куп’янському напрямку ворог залучає свої ДРГ та намагається штурмувати позиції українських захисників. Однак, успіхів окупанти не мають.

«Лінія фронту по Куп’янському напрямку – це населений пункт Масютівка, ми зосереджені, у більшості, на обороні наших позицій. Бо ворог постійно намагається висувати ДРГ, проводити штурмові дії, для того, щоб знайти «слабину»в нашій обороні. Однак, під постійним вогнем він вимушений постійно відступати», – повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.