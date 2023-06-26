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«Ми зосереджені на обороні», – Синєгубов про ситуацію на Куп’янському напрямку

Суспільство 11:34   26.06.2023
Вікторія Яковенко
«Ми зосереджені на обороні», – Синєгубов про ситуацію на Куп’янському напрямку

На Куп’янському напрямку ворог залучає свої ДРГ та намагається штурмувати позиції українських захисників. Однак, успіхів окупанти не мають.

«Лінія фронту по Куп’янському напрямку – це населений пункт Масютівка, ми зосереджені, у більшості, на обороні наших позицій. Бо ворог постійно намагається висувати ДРГ, проводити штурмові дії, для того, щоб знайти «слабину»в нашій обороні. Однак, під постійним вогнем він вимушений постійно відступати», – повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2023 в 11:34;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку ворог залучає свої ДРГ та намагається штурмувати позиції українських захисників. Однак, успіхів окупанти не мають.".