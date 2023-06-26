Под Харьковом нелегально добывали минералку: подозревают начальника санатория
Экс-руководитель санатория на Харьковщине не остановил добычу полезных ископаемых, несмотря на запрет Государственной службы геологии и недр Украины.
По данным Харьковской областной прокуратуры, с 2017 по 2021 год на тот момент руководитель-главный врач одного из санаториев в Харьковском районе проводил незаконную добычу минеральных вод.
«При этом в 2017 году Государственной службой геологии и недр Украины был вынесен приказ об остановке действия специального разрешения на пользование недрами санаторием до устранения выявленных во время проверки нарушений, а именно отсутствия акта о предоставлении горного отвода и согласованной схемы разработки участка месторождения минеральных лечебных подземных вод », – отметили в прокуратуре.
Однако подозреваемого это не остановило.
«Согласно заключению судебной инженерно-экологической экспертизы, осуществление санаторием добычи полезных ископаемых (подземных вод) без разрешения на специальное водопользование, горного отвода и в несоответствии требованиям нормативно-технических документов является несоблюдением требований природоохранного законодательства», — добавили правоохранители.
Экс-начальнику сообщили о подозрении по факту незаконной добычи полезных ископаемых общегосударственного значения (ч. 2 ст. 240 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2023 в 14:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Экс-руководитель санатория на Харьковщине не остановил добычу полезных ископаемых, несмотря на запрет Государственной службы геологии и недр Украины.".