Под Харьковом нелегально добывали минералку: подозревают начальника санатория

Экс-руководитель санатория на Харьковщине не остановил добычу полезных ископаемых, несмотря на запрет Государственной службы геологии и недр Украины.

По данным Харьковской областной прокуратуры, с 2017 по 2021 год на тот момент руководитель-главный врач одного из санаториев в Харьковском районе проводил незаконную добычу минеральных вод.

«При этом в 2017 году Государственной службой геологии и недр Украины был вынесен приказ об остановке действия специального разрешения на пользование недрами санаторием до устранения выявленных во время проверки нарушений, а именно отсутствия акта о предоставлении горного отвода и согласованной схемы разработки участка месторождения минеральных лечебных подземных вод », – отметили в прокуратуре.

Однако подозреваемого это не остановило.

«Согласно заключению судебной инженерно-экологической экспертизы, осуществление санаторием добычи полезных ископаемых (подземных вод) без разрешения на специальное водопользование, горного отвода и в несоответствии требованиям нормативно-технических документов является несоблюдением требований природоохранного законодательства», — добавили правоохранители.

Экс-начальнику сообщили о подозрении по факту незаконной добычи полезных ископаемых общегосударственного значения (ч. 2 ст. 240 УКУ).