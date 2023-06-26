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Под Харьковом нелегально добывали минералку: подозревают начальника санатория

Общество 14:24   26.06.2023
Виктория Яковенко
Под Харьковом нелегально добывали минералку: подозревают начальника санатория Фото: Харьковская областная прокуратура

Экс-руководитель санатория на Харьковщине не остановил добычу полезных ископаемых, несмотря на запрет Государственной службы геологии и недр Украины.

По данным Харьковской областной прокуратуры, с 2017 по 2021 год на тот момент руководитель-главный врач одного из санаториев в Харьковском районе проводил незаконную добычу минеральных вод.

«При этом в 2017 году Государственной службой геологии и недр Украины был вынесен приказ об остановке действия специального разрешения на пользование недрами санаторием до устранения выявленных во время проверки нарушений, а именно отсутствия акта о предоставлении горного отвода и согласованной схемы разработки участка месторождения минеральных лечебных подземных вод », – отметили в прокуратуре.

Однако подозреваемого это не остановило.

«Согласно заключению судебной инженерно-экологической экспертизы, осуществление санаторием добычи полезных ископаемых (подземных вод) без разрешения на специальное водопользование, горного отвода и в несоответствии требованиям нормативно-технических документов является несоблюдением требований природоохранного законодательства», — добавили правоохранители.

Экс-начальнику сообщили о подозрении по факту незаконной добычи полезных ископаемых общегосударственного значения (ч. 2 ст. 240 УКУ).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 июня 2023 в 14:24;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Экс-руководитель санатория на Харьковщине не остановил добычу полезных ископаемых, несмотря на запрет Государственной службы геологии и недр Украины.".