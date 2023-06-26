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Під Харковом нелегально добували “мінералку”: підозрюють начальника санаторію

Суспільство 14:24   26.06.2023
Вікторія Яковенко
Під Харковом нелегально добували “мінералку”: підозрюють начальника санаторію Фото: Харківська обласна прокуратура

Екскерівник санаторію на Харківщині не зупинив видобуток корисних копалин попри заборону Державної служби геології та надр України.

За даними Харківської обласної прокуратури, з 2017 року по 2021 рік на той момент керівник-головний лікар одного з санаторіїв у Харківському районі проводив незаконний видобуток мінеральних вод.

«При цьому у 2017 році Державною службою геології та надр України було винесено наказ щодо зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами санаторієм до усунення виявлених під час перевірки порушень, а саме відсутність акту про надання гірничого відводу та погодженої схеми розробки ділянки родовища мінеральних лікувальних підземних вод», – зазначили у прокуратурі.

Проте підозрюваного це не зупинило.

«Відповідно до висновку судової інженерно-екологічної експертизи, здійснення санаторієм видобутку корисних копалин (підземних вод) без дозволу на спеціальне водокористування, гірничого відводу та у невідповідності до вимог нормативно-технічних документів є недотриманням вимог природоохоронного законодавства», – додали правоохоронці.

Наразі екскерівнику повідомили про підозру за фактом незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення (ч. 2 ст. 240 ККУ).

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2023 в 14:24;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Екскерівник санаторію на Харківщині не зупинив видобуток корисних копалин попри заборону Державної служби геології та надр України.".