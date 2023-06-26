Під Харковом нелегально добували “мінералку”: підозрюють начальника санаторію

Екскерівник санаторію на Харківщині не зупинив видобуток корисних копалин попри заборону Державної служби геології та надр України.

За даними Харківської обласної прокуратури, з 2017 року по 2021 рік на той момент керівник-головний лікар одного з санаторіїв у Харківському районі проводив незаконний видобуток мінеральних вод.

«При цьому у 2017 році Державною службою геології та надр України було винесено наказ щодо зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами санаторієм до усунення виявлених під час перевірки порушень, а саме відсутність акту про надання гірничого відводу та погодженої схеми розробки ділянки родовища мінеральних лікувальних підземних вод», – зазначили у прокуратурі.

Проте підозрюваного це не зупинило.

«Відповідно до висновку судової інженерно-екологічної експертизи, здійснення санаторієм видобутку корисних копалин (підземних вод) без дозволу на спеціальне водокористування, гірничого відводу та у невідповідності до вимог нормативно-технічних документів є недотриманням вимог природоохоронного законодавства», – додали правоохоронці.

Наразі екскерівнику повідомили про підозру за фактом незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення (ч. 2 ст. 240 ККУ).