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Двухэтажный дом из ящиков из-под российского БК возвела семья на Харьковщине

Общество 16:27   02.07.2023
Елена Нагорная
Двухэтажный дом из ящиков из-под российского БК возвела семья на Харьковщине

В селе Долгенькое Изюмского района Харьковской области семья Князевых за месяц собственноручно возвела новый дом из того, что оставили после себя оккупанты. Получилось два этажа и четыре комнаты.

«Это ящики из-под «Градов». Ящики российские. Ящиков полно, можно строить что угодно… Ящики все скручены, а внутри крошка пенопластовая. Пропенена, еще минвата под плиты. А с той стороны зашивается профилем. Его не будет ни жук есть, ничего не будет, оно обработано», — рассказал ТСН Игорь Князев.

Из комнаты на втором этаже видно бывшую агроферму, разбитую россиянами. До них здесь было с десяток тракторов. После прихода россиян — уничтожено все, даже дом. Прошлой весной в Долгеньком шли ожесточенные бои, поэтому нет ни одного целого дома.

Видео: ТСН

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 июля 2023 в 16:27;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Долгенькое Изюмского района Харьковской области семья Князевых за месяц собственноручно возвела новый дом из того, что оставили после себя оккупанты. Получилось два этажа и четыре комнаты.".