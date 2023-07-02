Двухэтажный дом из ящиков из-под российского БК возвела семья на Харьковщине

В селе Долгенькое Изюмского района Харьковской области семья Князевых за месяц собственноручно возвела новый дом из того, что оставили после себя оккупанты. Получилось два этажа и четыре комнаты.

«Это ящики из-под «Градов». Ящики российские. Ящиков полно, можно строить что угодно… Ящики все скручены, а внутри крошка пенопластовая. Пропенена, еще минвата под плиты. А с той стороны зашивается профилем. Его не будет ни жук есть, ничего не будет, оно обработано», — рассказал ТСН Игорь Князев.

Из комнаты на втором этаже видно бывшую агроферму, разбитую россиянами. До них здесь было с десяток тракторов. После прихода россиян — уничтожено все, даже дом. Прошлой весной в Долгеньком шли ожесточенные бои, поэтому нет ни одного целого дома.

Видео: ТСН