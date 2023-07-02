Двоповерховий дім із ящиків з-під російського БК звела родина на Харківщині
У селі Довгеньке Ізюмського району Харківської області родина Князєвих за місяць власноручно звела новий будинок з того, що залишили по собі окупанти. Вийшло два поверхи та чотири кімнати.
“Це ящики з-під “Градів”. Ящики російські. Ящиків повно, можна будувати, що завгодно… Ящики всі скручені, а всередині крихта пінопластова. Пропінена, ще мінвата під плити. А з того боку зашивається профілем. Його не буде ні жук їсти, нічого не буде, воно оброблене”, – розповів ТСН Ігор Князєв.
З кімнати на другому поверсі видно колишню агроферму, потрощену росіянами. До них тут було з десяток тракторів. Після приходу росіян – знищено усе, навіть будинок. Минулої весни у Довгенькому точилися запеклі бої, тож немає жодної цілої хати.
Відео: ТСН
Читайте також: У Харкові волонтери безплатно надають в оренду інструменти для ремонтів. Сюжет
Новини за темою:
Ви читали новину: «Двоповерховий дім із ящиків з-під російського БК звела родина на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2023 в 16:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Довгеньке Ізюмського району Харківської області родина Князєвих за місяць власноручно звела новий будинок з того, що залишили по собі окупанти. Вийшло два поверхи та чотири кімнати.".