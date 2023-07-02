Двоповерховий дім із ящиків з-під російського БК звела родина на Харківщині

У селі Довгеньке Ізюмського району Харківської області родина Князєвих за місяць власноручно звела новий будинок з того, що залишили по собі окупанти. Вийшло два поверхи та чотири кімнати.

“Це ящики з-під “Градів”. Ящики російські. Ящиків повно, можна будувати, що завгодно… Ящики всі скручені, а всередині крихта пінопластова. Пропінена, ще мінвата під плити. А з того боку зашивається профілем. Його не буде ні жук їсти, нічого не буде, воно оброблене”, – розповів ТСН Ігор Князєв.

З кімнати на другому поверсі видно колишню агроферму, потрощену росіянами. До них тут було з десяток тракторів. Після приходу росіян – знищено усе, навіть будинок. Минулої весни у Довгенькому точилися запеклі бої, тож немає жодної цілої хати.

Відео: ТСН