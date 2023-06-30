У Харкові волонтери безплатно надають в оренду інструменти для ремонтів. Сюжет

У деокупованій Руській Лозовій під Харковом внаслідок масштабних обстрілів зруйновано 70% будинків. Серед інших, у відновленні житла мешканцям допомагає організація «Я Врятований». Роблять це волонтери у два способи: ремонтують будинки самі та надають в безплатне користування інструменти з нещодавно створеного хабу. За потреби жителі регіону та інші організації можуть взяти тут все необхідне і самостійно відновлювати зруйноване росіянами житло.

Сильно постраждав будинок матері та брата мешканки села Зої Подзолкової. Снаряд влучив у стіну у червні 2022 року.

«Заливало стелю, шпалери відклеїлися, падала зі стелі глина. Коли був вибух, вікна розбилися й вилетіли», – згадує пані Зоя.

Розбитий весь шифер, зруйновані балки та зовнішня обшивка стін. Такі руйнування фіксує керівник напрямку з відбудови організації «Я Врятований» Максим Мельник. Волонтери ставлять будинок у чергу. Роботи вони проводять безплатно. Матеріали організація запитує в інших ГО, з якими взаємодіє. У разі їхньої повної або часткової відсутності – купує людина.

«Приїжджаємо, дивимося стан та скільки треба матеріалу. Ось там треба прокласти цеглу, тому що стіна просіла, і встановити два вибиті вікна», – оглядає він будинок Подзолкової.

До війни організація займалася реабілітацією алко- та наркозалежних. Нині ж видають «гуманітарку», гарячі обіди, допомагають з евакуацією та відбудовують житло.

«Від початку війни ми відразу почали консервувати будівлі, які постраждали внаслідок обстрілів. Це п’ять шкіл та три дитсадки. Потім зрозуміли, що потрібні підвали, де люди можуть ховатися – підготували 96 підвалів. Згодом ще «зашили» близько 2 тисяч вікон у багатоповерхівках», – розповідає керівник та засновник організації «Я Врятований» Дмитро Ложенко.

Зараз у Дергачівській громаді волонтери ремонтують покрівлі та замінюють вікна у приватних будівлях. У Руській Лозовій вже відновили 13 будинків, ще 30 – у черзі.

Нині волонтери завершують ремонт покрівлі дому літнього подружжя. Уся вона була посічена уламками. У будинку також мешкає син Володимир із сім’єю.

Жителі будинку кажуть, щоб без допомоги не впоралися б. Фінанси обмежені, мали лише половину шиферу від необхідного. До того ж, будинок досі знеструмлений, є тільки газ.

«Виділили нам хлопців, роблять заміну даху повністю, безплатно. Половина матеріалів у нас була, а половини не вистачало. Тож нам виділили решту», – каже мешканець дому Володимир Щербак.

Волонтери наголошують: не беруться за повну відбудову та довготривалі роботи. Також перевагу надають людям, які мешкають у пошкоджених будинках, а не періодично навідуються.

«Намагаємося по можливості допомагати всім, хто просить. Але як встигаємо. Цей дах був посічений практично повністю. Довелося міняти все. Це займає близько тижня», – розповідає волонтер Андрій Мірошник.

Раніше чоловік працював технологом на заводі у передмісті. Коли почалася повномасштабна – виробництво зупинилося.

«Я переїхав до Харкова. Організація мені допомогла з житлом, і я з нею залишився волонтером, тому що всім потрібна була допомога», – згадує Андрій.

Руслан працював в будівельній компанії, але з початком війни потрапив під скорочення. Обоє чоловіків стверджують, що волонтерство – це їхнє покликання, а фінансову допомогу отримують від родичів.

«Ми робили поблизу будинок і там була жінка, яка перестала розмовляти. У неї дочку вбило просто на її очах. Мені дуже її шкода стало. Коли люди потрапляють у таку ситуацію, у них будинок розвалений і вони дякують, це дуже зворушливо», – ділиться емоціями Руслан.

Три місяці тому волонтери створили хаб, де інші об’єднання та громадяни можуть брати все необхідне для відновлення житла. Інструменти купив та надав швейцарський фонд. Використовують їх і самі волонтери.

«Познайомилися з фондом Helvetas, який хотів допомагати людям у Харкові та області з ремонтом їхніх будівель. Фонд шукав організації, які теж займаються відбудовами. Ми сподобалися, бо в нас вже був досвід. Закупили нам інструмент. На сьогодні будь-яка громадська організація, благодійний фонд чи людина, в якої є матеріали і яка хоче відновити житло своїми силами чи за допомогою якогось фонду, може взяти в користування ці інструменти», – каже Дмитро Ложенко.

Процедура така: охочий отримати інструменти приїжджає до хабу, який знаходиться на вулиці Георгія Тарасенка, безплатно бере те, що йому потрібно для відновлення, і у визначений термін повертає в належному стані. Цілі тих, хто звертається, перевіряють.

«Людина підписує акт приймання-передачі товару. Застави немає. Але ми повинні розуміти, що людина буде працювати цим інструментом у певному місці, а не піде до сусіда і буде заробляти гроші. Це не про просто ремонт у квартирі. Ми працюємо з руйнуваннями, які принесла війна», – пояснює Максим Мельник.

Наразі схожий простір, де видають інструменти, є лише в Києві, розповідає Мельник. Проте такі волонтерські проєкти, на його думку, були б актуальні й на інших постраждалих внаслідок війни територіях. На Харківщині це міста Ізюм та Зміїв, де потреба у відбудові значна.

«Зі Змієва мені телефонувала людина. Треба було чотири або п’ять листів шиферу поміняти, і в них там нікому цим зайнятися. Взагалі немає волонтерів, жодних бригад. Я думаю, будь-яка людина цілеспрямована або та, яка розуміє потребу інших, могла б відгукнутися на це – створити якийсь хаб, якусь волонтерську організацію», – додає Мельник.

Матеріал підготовлено за підтримки ГО “Інтерньюз-Україна”