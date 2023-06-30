В Харькове волонтеры бесплатно дают в аренду инструменты для ремонтов (сюжет)
В деоккупированной Русской Лозовой под Харьковом в результате масштабных обстрелов разрушено 70% домов. Среди прочих, в восстановлении жилья жителям помогает организация «Я Спасен». Делают это волонтеры двумя способами: ремонтируют дома сами и предоставляют в бесплатное пользование инструменты из недавно созданного хаба. При необходимости жители региона и другие организации могут взять здесь все необходимое и самостоятельно восстанавливать разрушенное россиянами жилье.
Сильно пострадал дом матери и брата жительницы села Зои Подзолковой. Снаряд попал в стену в июне 2022 года.
«Заливало потолок, обои отклеились, падала с потолка глина. Когда был взрыв, окна разбились и вылетели», — вспоминает женщина.
Разбит весь шифер, разрушены балки и внешняя обшивка стен. Такие разрушения фиксирует руководитель направления по восстановлению организации «Я Спасен» Максим Мельник. Волонтеры ставят дом в очередь. Работы они проводят бесплатно. Материалы организация запрашивает у других ОО, с которыми взаимодействует. В случае их полного или частичного отсутствия — покупает человек.
«Приезжаем, смотрим состояние и сколько надо материала. Вот там надо проложить кирпичи, потому что стена просела, и установить два выбитых окна», — осматривает он дом Подзолковой.
До войны организация занималась реабилитацией алко- и наркозависимых. Сейчас же выдают «гуманитарку», горячие обеды, помогают с эвакуацией и восстанавливают жилье.
«С начала войны мы сразу начали консервировать здания, пострадавшие в результате обстрелов. Это пять школ и три детсада. Потом поняли, что нужны подвалы, где люди могут прятаться — подготовили 96 подвалов. Впоследствии еще «зашили» около 2 тысяч окон в многоэтажках», — рассказывает руководитель и основатель организации «Я Спасен» Дмитрий Ложенко.
Сейчас в Дергачевской громаде волонтеры ремонтируют кровли и меняют окна в частных домах. В Русской Лозовой уже восстановили 13 домов, еще 30 — в очереди.
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Сейчас волонтеры завершают ремонт кровли дома пожилых супругов. Вся она была посечена обломками. В доме также живет сын Владимир с семьей. Жильцы дома говорят, чтобы без помощи не справились бы. Финансы ограничены, была лишь половина шифера от необходимого. К тому же, дом до сих пор обесточен, есть только газ.
«Выделили нам ребят, делают замену крыши полностью, бесплатно. Половина материалов у нас была, а половины не хватало. Поэтому нам выделили остальное», — говорит жилец дома Владимир Щербак.
Волонтеры отмечают: не берутся за полное восстановление и долговременные работы. Также предпочтение отдают людям, которые живут в поврежденных домах, а не периодически наведываются.
«Стараемся по возможности помогать всем, кто просит. Но как успеваем. Эта крыша была посечена практически полностью. Пришлось менять все. Это занимает около недели», — рассказывает волонтер Андрей Мирошник.
Ранее мужчина работал технологом на заводе в пригороде. Когда началась полномасштабная — производство остановилось.
«Я переехал в Харьков. Организация мне помогла с жильем, и я с ней остался волонтером, потому что всем нужна была помощь», — вспоминает Андрей.
Руслан работал в строительной компании, но с началом войны попал под сокращение. Оба мужчины утверждают, что волонтерство — это их призвание, а финансовую помощь получают от родственников.
«Мы делали поблизости дом и там была женщина, которая перестала разговаривать. У нее дочь убило просто на ее глазах. Мне очень ее жалко стало. Когда люди попадают в такую ситуацию, у них дом развален и они благодарят, это очень трогательно», — делится эмоциями Руслан.
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Три месяца назад волонтеры создали хаб, где другие организации и граждане могут брать все необходимое для восстановления жилья. Инструменты купил и предоставил швейцарский фонд. Используют их и сами волонтеры.
«Познакомились с фондом Helvetas, который хотел помогать людям в Харькове и области с ремонтом их зданий. Фонд искал организации, которые тоже занимаются восстановлением. Мы понравились, потому что у нас уже был опыт. Закупили нам инструмент. На сегодняшний день любая общественная организация, благотворительный фонд или человек, у которого есть материалы и который хочет восстановить жилье своими силами или с помощью какого-то фонда, может взять в пользование эти инструменты», — говорит Дмитрий Ложенко.
Процедура такова: желающий получить инструменты приезжает в хаб, который находится на улице Георгия Тарасенко, бесплатно берет то, что ему нужно для восстановления, и в оговоренный срок возвращает в надлежащем состоянии. Цели тех, кто обращается, проверяют.
«Человек подписывает акт приема-передачи товара. Залога нет. Но мы должны понимать, что человек будет работать этим инструментом в определенном месте, а не пойдет к соседу и будет зарабатывать деньги. Это не про просто ремонт в квартире. Мы работаем с разрушениями, которые принесла война», — объясняет Максим Мельник.
Сейчас похожее пространство, где выдают инструменты, есть только в Киеве, рассказывает Мельник. Однако такие волонтерские проекты, по его мнению, были бы актуальны и на других пострадавших в результате войны территориях. На Харьковщине это города Изюм и Змиев, где потребность в восстановлении значительная.
«Из Змиева мне звонил человек. Надо было четыре или пять листов шифера поменять, и у них там некому этим заняться. Вообще нет волонтеров, никаких бригад. Я думаю, любой человек целеустремленный или тот, который понимает потребность других, мог бы откликнуться на это — создать какой-то хаб, какую-то волонтерскую организацию», — добавляет Мельник.
Материал подготовлен при поддержке ОО «Интерньюз-Украина»
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- • Дата публикации материала: 30 июня 2023 в 11:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В деоккупированной Русской Лозовой под Харьковом в результате масштабных обстрелов разрушено 70% домов. Среди прочих, в восстановлении жилья жителям помогает организация «Я Спасен». Делают это волонтеры двумя способами: ремонтируют дома сами и предоставляют в бесплатное пользование инструменты из недавно созданного хаба. При необходимости жители региона и другие организации могут взять здесь все необходимое и самостоятельно восстанавливать разрушенное россиянами жилье.".