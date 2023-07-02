Ценим вашу ежедневную работу — Терехов поблагодарил харьковскую ПВО
Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале поблагодарил силы ПВО, которые защищают город от российских атак ракетами и беспилотниками.
«Харьковчане не понаслышке знают о жестокой реальности вражеских атак с неба. Что значит быть под постоянным огнем и жить как на пороховой бочке. Что такое российский ракетный террор и циничные атаки по городу ударными беспилотниками. И именно поэтому особенно ценим вашу ежедневную работу и усилия в противостоянии врагу. И покорно благодарим за каждое мгновение, когда вы стоите на страже нашего мира и спокойствия, и за каждую спасенную жизнь. Верим в ваши силы и победу Украины! Слава героям ПВО!» — написал Терехов.
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- • Дата публикации материала: 2 июля 2023 в 13:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале поблагодарил силы ПВО, которые защищают город от российских атак ракетами и беспилотниками.".