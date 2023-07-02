Live
  • Воскресенье 02.07.2023
    • Харьков
  •   +28°С
  • USD 36.57
  • EUR 40
    • 🟢

Ценим вашу ежедневную работу — Терехов поблагодарил харьковскую ПВО

Общество 13:50   02.07.2023
Елена Нагорная
Ценим вашу ежедневную работу — Терехов поблагодарил харьковскую ПВО

Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале поблагодарил силы ПВО, которые защищают город от российских атак ракетами и беспилотниками.

«Харьковчане не понаслышке знают о жестокой реальности вражеских атак с неба. Что значит быть под постоянным огнем и жить как на пороховой бочке. Что такое российский ракетный террор и циничные атаки по городу ударными беспилотниками. И именно поэтому особенно ценим вашу ежедневную работу и усилия в противостоянии врагу. И покорно благодарим за каждое мгновение, когда вы стоите на страже нашего мира и спокойствия, и за каждую спасенную жизнь. Верим в ваши силы и победу Украины! Слава героям ПВО!» — написал Терехов.

Читайте также: Ночью враг атаковал Украину «Калибрами» и «Шахедами»: все 11 целей сбиты

 

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В случае обострения харьковчане останутся в городе, но не хотят в ВСУ — опрос
В случае обострения харьковчане останутся в городе, но не хотят в ВСУ — опрос
30.06.2023
Вместо вагнеровских штурмов: какая сейчас тактика у РФ под Купянском и Лиманом
Вместо вагнеровских штурмов: какая сейчас тактика у РФ под Купянском и Лиманом
02.07.2023
Из-за операций ВСУ у Бахмута РФ может столкнуться с трудным выбором — ISW
Из-за операций ВСУ у Бахмута РФ может столкнуться с трудным выбором — ISW
02.07.2023
Утром обнаружили, что ребенка нет дома: на Харьковщине разыскивают мальчика
Утром обнаружили, что ребенка нет дома: на Харьковщине разыскивают мальчика
02.07.2023
Был в розыске на Луганщине с 2013 года: в метро Харькова поймали мошенника
Был в розыске на Луганщине с 2013 года: в метро Харькова поймали мошенника
02.07.2023
Зеленская надела брошь харьковского ювелира, созданную из обломков снаряда РФ
Зеленская надела брошь харьковского ювелира, созданную из обломков снаряда РФ
01.07.2023

Новости по теме:

12:11
Ночью на Салтовке пьяный водитель убегал от копов и устроил три ДТП (видео)
11:37
Мандалорец, Человек-паук и герои аниме показали себя в центре Харькова (фото)
10:51
Вместо вагнеровских штурмов: какая сейчас тактика у РФ под Купянском и Лиманом
10:07
По 6 танков и БТР: много техники врага уничтожили ВСУ под Купянском и Лиманом
09:35
Ночью враг атаковал Украину «Калибрами» и «Шахедами»: все 11 целей сбиты

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Ценим вашу ежедневную работу — Терехов поблагодарил харьковскую ПВО»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 2 июля 2023 в 13:50;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале поблагодарил силы ПВО, которые защищают город от российских атак ракетами и беспилотниками.".