Ценим вашу ежедневную работу — Терехов поблагодарил харьковскую ПВО

Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале поблагодарил силы ПВО, которые защищают город от российских атак ракетами и беспилотниками.

«Харьковчане не понаслышке знают о жестокой реальности вражеских атак с неба. Что значит быть под постоянным огнем и жить как на пороховой бочке. Что такое российский ракетный террор и циничные атаки по городу ударными беспилотниками. И именно поэтому особенно ценим вашу ежедневную работу и усилия в противостоянии врагу. И покорно благодарим за каждое мгновение, когда вы стоите на страже нашего мира и спокойствия, и за каждую спасенную жизнь. Верим в ваши силы и победу Украины! Слава героям ПВО!» — написал Терехов.