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Цінуємо вашу щоденну роботу – Терехов подякував харківській ППО

Суспільство 13:50   02.07.2023
Олена Нагорна
Цінуємо вашу щоденну роботу – Терехов подякував харківській ППО

Мер Харкова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі подякував силам ППО, які захищають місто від російських атак ракетами та безпілотниками.

“Харківʼяни не з чуток знають про жорстоку реальність ворожих атак з неба. Що значить бути під постійним вогнем і жити наче на пороховій бочці. Що таке російський ракетний терор і цинічні атаки по місту ударними безпілотниками. І саме тому особливо цінуємо вашу щоденну роботу та зусилля у протистоянні ворогу. І уклінно дякуємо за кожну мить, коли ви стоїте на варті нашого миру та спокою, і за кожне врятоване життя. Віримо в ваші сили та перемогу України! Слава героям ППО!” написав Терехов.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2023 в 13:50;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі подякував силам ППО, які захищають місто від російських атак ракетами та безпілотниками.".