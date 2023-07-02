Вночі ворог атакував Україну “Калібрами” і “Шахедами”: усі 11 цілей збито

У ніч проти 2 липня українська ППО знищила всі ворожі дрони та ракети – вісім БпЛА “Shahed” та три “Калібра”.

“Пуски восьми “Shahed” здійснювалися з південно-східного напрямку, “Калібрів” – із Чорного моря. Протиповітряна оборона Повітряних сил працювала в різних областях України – у зонах відповідальності повітряних командувань “Південь”, “Схід” та “Центр”, – повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.