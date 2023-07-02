Live
  • Воскресенье 02.07.2023
    • Харьков
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 40
    • 🟢

Ночью враг атаковал Украину «Калибрами» и «Шахедами»: все 11 целей сбиты

Общество 09:35   02.07.2023
Елена Нагорная
Ночью враг атаковал Украину «Калибрами» и «Шахедами»: все 11 целей сбиты

В ночь на 2 июля украинская ПВО уничтожила все вражеские дроны и ракеты — восемь БпЛА «Shahed» и три «Калибра».

«Пуски восьми «Shahed» осуществлялись с юго-восточного направления, «Калибров» — с Черного моря. Противовоздушная оборона Воздушных сил работала в разных областях Украины — в зонах ответственности воздушных командований «Юг», «Восток» и «Центр», — сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Читайте также: Генштаб: о ночной атаке Украины и авиаударах по Харьковщине

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В случае обострения харьковчане останутся в городе, но не хотят в ВСУ — опрос
В случае обострения харьковчане останутся в городе, но не хотят в ВСУ — опрос
30.06.2023
Генштаб: о ночной атаке Украины и авиаударах по Харьковщине
Генштаб: о ночной атаке Украины и авиаударах по Харьковщине
02.07.2023
Был в розыске на Луганщине с 2013 года: в метро Харькова поймали мошенника
Был в розыске на Луганщине с 2013 года: в метро Харькова поймали мошенника
02.07.2023
Зеленская надела брошь харьковского ювелира, созданную из обломков снаряда РФ
Зеленская надела брошь харьковского ювелира, созданную из обломков снаряда РФ
01.07.2023
Из-за операций ВСУ у Бахмута РФ может столкнуться с трудным выбором — ISW
Из-за операций ВСУ у Бахмута РФ может столкнуться с трудным выбором — ISW
02.07.2023
Ночью враг атаковал Украину «Калибрами» и «Шахедами»: все 11 целей сбиты
Ночью враг атаковал Украину «Калибрами» и «Шахедами»: все 11 целей сбиты
02.07.2023

Новости по теме:

19:44
ХОВА вошла в тройку лучших в Украине — данные всеукраинского опроса
17:15
Трамп хочет, чтоб Украина отдала часть своей территории рф и остановила войну
15:07
РФ подготовилась к теракту на ЗАЭС. Хотят взорвать пруд-охладитель – Буданов
14:23
«Это не шоу». Залужный раздражается от слов, что контрнаступление медленное
10:00
Знаменитая 93 бригада «Холодный Яр» получила современные авто и дроны от «АТБ»

  • Категории: Общество, Украина; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Ночью враг атаковал Украину «Калибрами» и «Шахедами»: все 11 целей сбиты»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 2 июля 2023 в 09:35;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 2 июля украинская ПВО уничтожила все вражеские дроны и ракеты — восемь БпЛА «Shahed» и три «Калибра».".