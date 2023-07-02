Ночью враг атаковал Украину «Калибрами» и «Шахедами»: все 11 целей сбиты

В ночь на 2 июля украинская ПВО уничтожила все вражеские дроны и ракеты — восемь БпЛА «Shahed» и три «Калибра».

«Пуски восьми «Shahed» осуществлялись с юго-восточного направления, «Калибров» — с Черного моря. Противовоздушная оборона Воздушных сил работала в разных областях Украины — в зонах ответственности воздушных командований «Юг», «Восток» и «Центр», — сообщает командование Воздушных сил ВСУ.