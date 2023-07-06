Харьковчане могут не делать поверку счетчиков во время войны — мэрия
Свидетельство о поверке счетчиков, срок действия которого истек в период военного положения, продолжает действовать для жителей города Харькова.
Как объяснили в Юридическом департаменте, 4 июня 2023 года вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины №440, которое отменяет разрешение не поверять счетчики в период действия военного положения. В то же время оно определяет три случая, когда свидетельство о поверке, срок действия которого истек в период военного положения, продолжает действовать.
В частности, исключение составляют территории возможных боевых действий, к которым относится Харьковская городская территориальная громада. Это означает, что для харьковчан сроки поверки счетчиков откладываются на период шести месяцев от даты прекращения возможности боевых действий на территории громады.
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В то же время в департаменте отметили, что по желанию каждый харьковчанин может сделать поверки счетчиков сейчас, не дожидаясь окончания военного положения или других законодательных нововведений. Для этого необходимо обратиться в специализированные предприятия по предоставлению таких услуг.
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- • Дата публикации материала: 6 июля 2023 в 10:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Свидетельство о поверке счетчиков, срок действия которого истек в период военного положения, продолжает действовать для жителей города Харькова".