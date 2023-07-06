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Харків’яни можуть не робити повірку лічильників під час війни – мерія

Суспільство 10:17   06.07.2023
Оксана Горун
Харків’яни можуть не робити повірку лічильників під час війни – мерія Фото: пресслужба ХМР

Свідоцтво про повірку лічильників, строк дії якого закінчився у період воєнного стану, для мешканців міста Харкова продовжує бути чинним.

Як пояснили в Юридичному департаменті, 4 червня 2023 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України №440, яка скасовує дозвіл не повіряти лічильники в період дії воєнного стану. Водночас вона визначає три випадки, коли свідоцтво про повірку, строк дії якого закінчився у період воєнного стану, продовжує бути чинним.

Зокрема, виняток складають території можливих бойових дій, до яких віднесено Харківську міську територіальну громаду. Це означає, що для харків’ян терміни повірки лічильників відкладаються на період шести місяців з дати припинення можливості бойових дій на території громади.

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Водночас у департаменті зазначили, що за бажанням кожен харків’янин може зробити повірки лічильників зараз, не чекаючи закінчення воєнного стану або інших законодавчих нововведень. Для цього необхідно звернутися до спеціалізованих підприємств з надання таких послуг.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2023 в 10:17;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Свідоцтво про повірку лічильників, строк дії якого закінчився у період воєнного стану, для мешканців міста Харкова продовжує бути чинним".