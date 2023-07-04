Коли проводити повірку лічильників води харків’янам: пояснення водоканалу
У КП “Харківводоканал” повідомили, що поки що не вимагають, щоб абоненти провели повірку приладів обліку води.
“4 червня 2023 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки в умовах військового та надзвичайного стану” від 07.04.2023 № 440. Зазначеним документом встановлено, що на територіях можливих бойових дій, до яких входить і Харківська міська територіальна громада, терміни повірки лічильників відкладаються на період шести місяців з дати завершення або припинення бойових дій”, – пояснили в пресслужбі КП “Харківводоканал”.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2023 в 12:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП “Харківводоканал” повідомили, що поки що не вимагають, щоб абоненти провели повірку приладів обліку води".