Коли проводити повірку лічильників води харків’янам: пояснення водоканалу

У КП “Харківводоканал” повідомили, що поки що не вимагають, щоб абоненти провели повірку приладів обліку води.

“4 червня 2023 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки в умовах військового та надзвичайного стану” від 07.04.2023 № 440. Зазначеним документом встановлено, що на територіях можливих бойових дій, до яких входить і Харківська міська територіальна громада, терміни повірки лічильників відкладаються на період шести місяців з дати завершення або припинення бойових дій”, – пояснили в пресслужбі КП “Харківводоканал”.