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Де завтра не буде води у Харкові та передмісті

Суспільство 18:06   24.07.2025
Оксана Якушко
Де завтра не буде води у Харкові та передмісті Фото: КП “Харківводоканал”

Завтра, 25 липня, з 08:00 до 17:00 тимчасово вимикають воду у селищах П’ятихатки, Лісове та на вулиці Лейпунського.

Причина – підготовка водопровідних споруд до осінньо-зимового періоду, повідомляє «Харківводоканал».

Під час робіт воду підвозитимуть автоцистернами за адреса-ми:

Київський р-н:

  1. пр. Курчатова, 4 з переїздом вул. Гацева,7;
  2. бульвар. Миру,2.

Дергачівський р-н:

сел. Лісове вул. Молодіжна (храм).

Також зі списком адрес можна ознайомитися на офіційному сайті підприємства.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2025 в 18:06;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 25 липня, з 08:00 до 17:00 тимчасово вимикають воду у селищах П’ятихатки, Лісове та на вулиці Лейпунського.".