Де завтра не буде води у Харкові та передмісті
Фото: КП “Харківводоканал”
Завтра, 25 липня, з 08:00 до 17:00 тимчасово вимикають воду у селищах П’ятихатки, Лісове та на вулиці Лейпунського.
Причина – підготовка водопровідних споруд до осінньо-зимового періоду, повідомляє «Харківводоканал».
Під час робіт воду підвозитимуть автоцистернами за адреса-ми:
Київський р-н:
- пр. Курчатова, 4 з переїздом вул. Гацева,7;
- бульвар. Миру,2.
Дергачівський р-н:
сел. Лісове вул. Молодіжна (храм).
Також зі списком адрес можна ознайомитися на офіційному сайті підприємства.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вода, КП «Харьковводоканал», отключение воды, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2025 в 18:06;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 25 липня, з 08:00 до 17:00 тимчасово вимикають воду у селищах П’ятихатки, Лісове та на вулиці Лейпунського.".