Де завтра не буде води у Харкові та передмісті

Завтра, 25 липня, з 08:00 до 17:00 тимчасово вимикають воду у селищах П’ятихатки, Лісове та на вулиці Лейпунського.

Причина – підготовка водопровідних споруд до осінньо-зимового періоду, повідомляє «Харківводоканал».

Під час робіт воду підвозитимуть автоцистернами за адреса-ми:

Київський р-н:

пр. Курчатова, 4 з переїздом вул. Гацева,7; бульвар. Миру,2.

Дергачівський р-н:

сел. Лісове вул. Молодіжна (храм).

Також зі списком адрес можна ознайомитися на офіційному сайті підприємства.