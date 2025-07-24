Где завтра не будет воды в Харькове и в пригороде

Завтра, 25 июля, с 08:00 до 17:00 временно выключат воду в поселках Пятихатки, Лесное и на улице Лейпунского.

Причина – подготовка водопроводных сооружений к осенне-зимнему периоду, сообщает «Харьковводоканал».

Во время работ воду будут подвозить автоцистернами по адресам:

Киевский р-н:

1. пр. Курчатова, 4 с переездом ул. Гоцева,7;

2. бульвар. Мира,2.

Дергачевский р-н:

пос. Лесное ул. Молодежная (храм).

Также со списком адресов можно ознакомиться на официальном сайте компании.