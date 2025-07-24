Где завтра не будет воды в Харькове и в пригороде
Фото: КП «Харьковводоканал»
Завтра, 25 июля, с 08:00 до 17:00 временно выключат воду в поселках Пятихатки, Лесное и на улице Лейпунского.
Причина – подготовка водопроводных сооружений к осенне-зимнему периоду, сообщает «Харьковводоканал».
Во время работ воду будут подвозить автоцистернами по адресам:
Киевский р-н:
1. пр. Курчатова, 4 с переездом ул. Гоцева,7;
2. бульвар. Мира,2.
Дергачевский р-н:
пос. Лесное ул. Молодежная (храм).
Также со списком адресов можно ознакомиться на официальном сайте компании.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вода, КП «Харьковводоканал», отключение воды, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2025 в 18:06;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 25 июля, с 08:00 до 17:00 временно выключат воду в поселках Пятихатки, Лесное и на улице Лейпунского.".