Live
  • Чт 24.07.2025
  • Харьков  +26°С
  • USD 41.77
  • EUR 48.98

Где завтра не будет воды в Харькове и в пригороде

Общество 18:06   24.07.2025
Оксана Якушко
Где завтра не будет воды в Харькове и в пригороде Фото: КП «Харьковводоканал»

Завтра, 25 июля, с 08:00 до 17:00 временно выключат воду в поселках Пятихатки, Лесное и на улице Лейпунского.

Причина – подготовка водопроводных сооружений к осенне-зимнему периоду, сообщает «Харьковводоканал».

Во время работ воду будут подвозить автоцистернами по адресам:
Киевский р-н:
1. пр. Курчатова, 4 с переездом ул. Гоцева,7;
2. бульвар. Мира,2.

Дергачевский р-н:
пос. Лесное ул. Молодежная (храм).
Также со списком адресов можно ознакомиться на официальном сайте компании.

Читайте также: Бомбами по застройке в центре Харькова: 42 пострадавших, горит предприятие 📹

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новости Харькова — главное за 24 июля: семья погибла, удар УМПБ-5 по центру
Новости Харькова — главное за 24 июля: семья погибла, удар УМПБ-5 по центру
24.07.2025, 18:08
Бомбами по застройке в центре Харькова: 42 пострадавших, горит предприятие 📹
Бомбами по застройке в центре Харькова: 42 пострадавших, горит предприятие 📹
24.07.2025, 17:45
Россияне атаковали Харьков дроном «Черника» — Терехов
Россияне атаковали Харьков дроном «Черника» — Терехов
24.07.2025, 18:10
Харьков атаковали УМПБ-5: первые минуты после удара, последствия (фото, видео)
Харьков атаковали УМПБ-5: первые минуты после удара, последствия (фото, видео)
24.07.2025, 13:58
Повреждены 20 домов: Терехов подытожил последствия авиаудара по Харькову
Повреждены 20 домов: Терехов подытожил последствия авиаудара по Харькову
24.07.2025, 15:40
Заявления россиян о заходе в Купянск прокомментировали в ОТГВ «Хортица»
Заявления россиян о заходе в Купянск прокомментировали в ОТГВ «Хортица»
24.07.2025, 18:39

Новости по теме:

11:49
Масштабная проверка воды из водопроводов Харькова и области: где качество хуже
15:45
Часть Харькова в среду останется без холодной воды — адреса
16:20
Купянск остался без водоснабжения после обстрелов – Синегубов
15:23
Где в Харькове все еще нет света после бури и когда всех запитают – Терехов
20:32
В гидропарке в Харькове тонул 14-летний подросток: подробности

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Где завтра не будет воды в Харькове и в пригороде»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 июля 2025 в 18:06;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 25 июля, с 08:00 до 17:00 временно выключат воду в поселках Пятихатки, Лесное и на улице Лейпунского.".