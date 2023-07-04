Когда нужно провести поверку счетчиков воды харьковчанам: пояснение водоканала

В КП «Харьковводоканал» сообщили, что пока не требуют, чтобы абоненты провели поверку приборов учета воды.

«4 июня 2023 года вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины «Некоторые вопросы поверки законодательно регулируемых средств измерительной техники в условиях военного и чрезвычайного положения» от 07.04.2023 № 440. Указанным документом установлено, что на территориях возможных боевых действий, в которые входит и Харьковскоя городская территориальная громада, сроки поверки счетчиков откладываются на период шести месяцев с даты завершения или прекращения боевых действий», — пояснили в пресс-службе КП «Харьковводоканал».