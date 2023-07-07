На Харьковщине открыли еще две временные переправы через реки

Переправы находятся в Чугуевском и Изюмском районах, сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

«Открыто движение по двум конструктивно разным временным переправам рядом с разрушенными в результате боевых действий мостами. Открытие движения переправами значительно улучшит логистическое и военное сообщение в двух громадах Харьковской области», — отметили в службе.

Исходя из требований безопасности, точную локацию переправ дорожники не указывают. По их информации, одна из них — понтонная. Она должна облегчить логистическое сообщение с Волчанской громадой. Вторая находится в Изюмском районе.

«Были проведены следующие работы: устройство земляного полотна, установка водопропускных труб, устройство железобетонных плит проезда, устройство средств организации дорожного движения», — сообщили подробности в Службе восстановления.

На данный момент в Харьковской области возобновили движение с помощью 25 временных переправ. В целом в регионе разрушены 26 мостов.

Использовано иллюстративное фото.