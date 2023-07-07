На Харківщині відкрили ще дві тимчасові переправи через річки
Переправи знаходяться в Чугуївському та Ізюмському районах, повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.
“Відкрито рух двома конструктивно різними тимчасовими переправами, поруч зі зруйнованими внаслідок бойових дій мостами. Відкриття руху переправами значно поліпшить логістичне та військове сполучення у двох громадах Харківської області”, — зазначили в службі.
Виходячи з вимог безпеки, точну локацію переправ шляховики не вказують. За їхньою інформацією, одна з них – понтонна. Вона має полегшити логістичне сполучення з Вовчанською громадою. Друга знаходиться в Ізюмському районі.
“Були проведені наступні роботи: влаштування земляного полотна, встановлення водопропускних труб, влаштування залізобетонних плит проїзду, влаштування засобів організації дорожнього руху”, – повідомили подробиці у Службі відновлення.
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На цей час у Харківській області відновили рух за допомогою 25 тимчасових переправ. Загалом у регіоні зруйновано 26 мостів.
Використано ілюстративне фото.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2023 в 09:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Переправи знаходяться в Чугуївському та Ізюмському районах, повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області".