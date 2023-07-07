На Харківщині відкрили ще дві тимчасові переправи через річки

Переправи знаходяться в Чугуївському та Ізюмському районах, повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

“Відкрито рух двома конструктивно різними тимчасовими переправами, поруч зі зруйнованими внаслідок бойових дій мостами. Відкриття руху переправами значно поліпшить логістичне та військове сполучення у двох громадах Харківської області”, — зазначили в службі.

Виходячи з вимог безпеки, точну локацію переправ шляховики не вказують. За їхньою інформацією, одна з них – понтонна. Вона має полегшити логістичне сполучення з Вовчанською громадою. Друга знаходиться в Ізюмському районі.

“Були проведені наступні роботи: влаштування земляного полотна, встановлення водопропускних труб, влаштування залізобетонних плит проїзду, влаштування засобів організації дорожнього руху”, – повідомили подробиці у Службі відновлення.

На цей час у Харківській області відновили рух за допомогою 25 тимчасових переправ. Загалом у регіоні зруйновано 26 мостів.

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