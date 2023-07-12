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На Харьковщине 13 учебных заведений остаются под оккупацией РФ – ГСЧС

Общество 12:26   12.07.2023
Павел Велицкий
Виктория Яковенко
На Харьковщине 13 учебных заведений остаются под оккупацией РФ – ГСЧС Фото: Павел Велицкий

Всего в Харьковской области есть 1604 учебных заведения, из них 13 — под оккупацией на территории Двуричанской ОТГ.

Об этом во время брифинга сообщил и.о. начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Сергей Чабань, передает корреспондент МГ «Объектив».

В результате обстрелов 72 учебных заведения в Харьковской области разрушены полностью, 640 – повреждены, добавил Чабань.

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Автор: Павел Велицкий, Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 июля 2023 в 12:26;

    • Корреспондент Павел Велицкий, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего в Харьковской области есть 1604 учебных заведения, из них 13 — под оккупацией на территории Двуричанской ОТГ.".