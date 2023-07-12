На Харьковщине 13 учебных заведений остаются под оккупацией РФ – ГСЧС
Фото: Павел Велицкий
Всего в Харьковской области есть 1604 учебных заведения, из них 13 — под оккупацией на территории Двуричанской ОТГ.
Об этом во время брифинга сообщил и.о. начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Сергей Чабань, передает корреспондент МГ «Объектив».
В результате обстрелов 72 учебных заведения в Харьковской области разрушены полностью, 640 – повреждены, добавил Чабань.
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- • Дата публикации материала: 12 июля 2023 в 12:26;
Корреспондент Павел Велицкий, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего в Харьковской области есть 1604 учебных заведения, из них 13 — под оккупацией на территории Двуричанской ОТГ.".