На Харьковщине 13 учебных заведений остаются под оккупацией РФ – ГСЧС

Всего в Харьковской области есть 1604 учебных заведения, из них 13 — под оккупацией на территории Двуричанской ОТГ.

Об этом во время брифинга сообщил и.о. начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Сергей Чабань, передает корреспондент МГ «Объектив».

В результате обстрелов 72 учебных заведения в Харьковской области разрушены полностью, 640 – повреждены, добавил Чабань.