На Харківщині 13 закладів освіти залишаються під окупацією РФ – ДСНС
Фото: Павло Велицький
Загалом на Харківщині є 1604 заклади освіти, з них 13 наразі – під окупацією на території Дворічанської ОТГ.
Про це під час брифінгу повідомив в.о начальника ГУ ДСНС в Харківській області Сергій Чабань, передає кореспондент МГ «Об’єктив».
Внаслідок обстрілів 72 заклади освіти в Харківській області зруйновані вщент, 640 – пошкоджені, додав Чабань.
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Ви читали новину: «На Харківщині 13 закладів освіти залишаються під окупацією РФ – ДСНС»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2023 в 12:26;
Кореспондент Павло Велицький, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом на Харківщині є 1604 заклади освіти, з них 13 наразі – під окупацією на території Дворічанської ОТГ.".