На Харківщині 13 закладів освіти залишаються під окупацією РФ – ДСНС

Загалом на Харківщині є 1604 заклади освіти, з них 13 наразі – під окупацією на території Дворічанської ОТГ.

Про це під час брифінгу повідомив в.о начальника ГУ ДСНС в Харківській області Сергій Чабань, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

Внаслідок обстрілів 72 заклади освіти в Харківській області зруйновані вщент, 640 – пошкоджені, додав Чабань.