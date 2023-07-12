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На Харківщині 13 закладів освіти залишаються під окупацією РФ – ДСНС

Суспільство 12:26   12.07.2023
Павло Велицький
Вікторія Яковенко
На Харківщині 13 закладів освіти залишаються під окупацією РФ – ДСНС Фото: Павло Велицький

Загалом на Харківщині є 1604 заклади освіти, з них 13 наразі – під окупацією на території Дворічанської ОТГ.

Про це під час брифінгу повідомив в.о начальника ГУ ДСНС в Харківській області Сергій Чабань, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

Внаслідок обстрілів 72 заклади освіти в Харківській області зруйновані вщент, 640 – пошкоджені, додав Чабань.

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Автор: Павло Велицький, Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2023 в 12:26;

    • Кореспондент Павло Велицький, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом на Харківщині є 1604 заклади освіти, з них 13 наразі – під окупацією на території Дворічанської ОТГ.".