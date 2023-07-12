Трамваи в Харькове временно изменят маршрут
Фото: пресс-служба ХГС
13 июля на полдня остановят движение трамваев на Журавлевке.
«Движение трамваев на ул. Героев Труда и ул. Шевченко на участке от ул. Академика Павлова до разворотного круга «Журавловский гидропарк» будет прекращено с 9:00 до 15:00 13 июля. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайного пути», — сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.
В это время трамваи №№ 16 и 16А поедут по другому маршруту: разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавловский гидропарк».
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- • Дата публикации материала: 12 июля 2023 в 10:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 июля на полдня остановят движение трамваев на Журавлевке".