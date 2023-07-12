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Трамваї в Харкові тимчасово змінять маршрут

Суспільство 10:27   12.07.2023
Оксана Горун
Трамваї в Харкові тимчасово змінять маршрут

13 липня на півдня зупинять рух трамваїв на Журавлівці.

Рух трамваїв на вул. Героїв Праці та вул. Шевченка, на ділянці від вул. Академіка Павлова до розворотного кола “Журавлівський гідропарк”, буде припинений з 9:00 до 15:00 13 липня. Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії“, – повідомили в пресслужбі Харківської міськради.

У цей час трамваї №№ 16 та 16А поїдуть іншим маршрутом: розворотне коло “Салтівське” – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченко – розворотне коло “Журавлівський гідропарк”.

Читайте також: 12 липня у Харкові тимчасово зміняться деякі маршрути трамваїв

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2023 в 10:27;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 липня на півдня зупинять рух трамваїв на Журавлівці".