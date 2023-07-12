Трамваї в Харкові тимчасово змінять маршрут

13 липня на півдня зупинять рух трамваїв на Журавлівці.

“Рух трамваїв на вул. Героїв Праці та вул. Шевченка, на ділянці від вул. Академіка Павлова до розворотного кола “Журавлівський гідропарк”, буде припинений з 9:00 до 15:00 13 липня. Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії“, – повідомили в пресслужбі Харківської міськради.

У цей час трамваї №№ 16 та 16А поїдуть іншим маршрутом: розворотне коло “Салтівське” – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченко – розворотне коло “Журавлівський гідропарк”.