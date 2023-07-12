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В Харькове меняют флаг Украины (видео)

Общество 11:07   12.07.2023
Оксана Горун
В Харькове меняют флаг Украины (видео)

12 июля специалисты зеленстроя меняют полотнище самого большого в Харькове Государственного флага.

О работах, которые ведут на флагштоке, установленном к 30-летию Независимости Украины, сообщили в мэрии.

«Специалисты СКП «Харьковзеленстрой» сегодня, 12 июля, производят замену полотнища Государственного флага Украины и регламентную ревизию флагштока», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 июля 2023 в 11:07;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 июля специалисты зеленстроя меняют полотнище самого большого в Харькове Государственного флага".