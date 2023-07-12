В Харькове меняют флаг Украины (видео)
12 июля специалисты зеленстроя меняют полотнище самого большого в Харькове Государственного флага.
О работах, которые ведут на флагштоке, установленном к 30-летию Независимости Украины, сообщили в мэрии.
«Специалисты СКП «Харьковзеленстрой» сегодня, 12 июля, производят замену полотнища Государственного флага Украины и регламентную ревизию флагштока», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.
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- • Дата публикации материала: 12 июля 2023 в 11:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 июля специалисты зеленстроя меняют полотнище самого большого в Харькове Государственного флага".