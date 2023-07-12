В Харькове меняют флаг Украины (видео)

12 июля специалисты зеленстроя меняют полотнище самого большого в Харькове Государственного флага.

О работах, которые ведут на флагштоке, установленном к 30-летию Независимости Украины, сообщили в мэрии.

«Специалисты СКП «Харьковзеленстрой» сегодня, 12 июля, производят замену полотнища Государственного флага Украины и регламентную ревизию флагштока», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.