Полиция на Харьковщине задержала злоумышленницу, разорвавшую флаг Украины

Злоумышленница сорвала символ государства со здания бывшего Ольшанского поссовета, порвала и сломала флагшток, сообщила полиция Харьковской области.

В ходе отработки территории полицейские отдела полиции №3 Харьковского районного управления полиции №3 оперативно разыскали злоумышленницу. Ею оказалась 34-летняя местная жительница.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время следователи вместе с Дергачевской окружной прокуратурой решают вопрос о подозрении нарушителя в совершении преступления.