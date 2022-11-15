Полиция на Харьковщине задержала злоумышленницу, разорвавшую флаг Украины
Злоумышленница сорвала символ государства со здания бывшего Ольшанского поссовета, порвала и сломала флагшток, сообщила полиция Харьковской области.
В ходе отработки территории полицейские отдела полиции №3 Харьковского районного управления полиции №3 оперативно разыскали злоумышленницу. Ею оказалась 34-летняя местная жительница.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время следователи вместе с Дергачевской окружной прокуратурой решают вопрос о подозрении нарушителя в совершении преступления.
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- • Дата публикации материала: 15 ноября 2022 в 17:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Злоумышленница сорвала символ государства со здания бывшего Ольшанского поссовета, порвала и сломала флагшток, сообщила полиция Харьковской области.".