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Полиция на Харьковщине задержала злоумышленницу, разорвавшую флаг Украины

Общество 17:32   15.11.2022
Оксана Якушко
Полиция на Харьковщине задержала злоумышленницу, разорвавшую флаг Украины

Злоумышленница сорвала символ государства со здания бывшего Ольшанского поссовета, порвала и сломала флагшток, сообщила полиция Харьковской области.

В ходе отработки территории полицейские отдела полиции №3 Харьковского районного управления полиции №3 оперативно разыскали злоумышленницу. Ею оказалась 34-летняя местная жительница.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время следователи вместе с Дергачевской окружной прокуратурой решают вопрос о подозрении нарушителя в совершении преступления.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 ноября 2022 в 17:32;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Злоумышленница сорвала символ государства со здания бывшего Ольшанского поссовета, порвала и сломала флагшток, сообщила полиция Харьковской области.".