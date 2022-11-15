Поліція на Харківщині затримала зловмисницю, яка розірвала прапор України
Зловмисниця зірвала символ держави з будівлі колишньої Вільшанської селищної ради, порвала та зламала флагшток, повідомила поліція Харківської області.
Під час відпрацювання території поліцейські відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №3 оперативно розшукали зловмисницю. Нею виявилась 34-річна місцева мешканка.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України.
Наразі слідчі разом із Дергачівською окружною прокуратурою вирішують питання про підозру порушника у скоєнні злочину.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2022 в 17:32;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зловмисниця зірвала символ держави з будівлі колишньої Вільшанської селищної ради, порвала та зламала флагшток, повідомила поліція Харківської області.".