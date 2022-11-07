Житель Харківщини закопав на городі прапор України, щоб він не дістався ворогу
Мешканець одного із сіл Харківської області закопав на своєму городі прапор України, щоб він не потрапив до рук російських загарбників.
Чоловік поклав прапор у трилітрову банку, закрив пластиковою кришкою та закопав на городі. Коли окупанти увійшли в село, жителеві вдалося виїхати у безпечніше місце. А коли населений пункт звільнили українські захисники, чоловік повідомив їм про цінну схованку, розповів голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Прапор викопали бійці 103-ї бригади тероборони Львівської області, і незабаром він повернеться власнику, додав чиновник.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2022 в 19:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканець одного із сіл Харківської області закопав у своєму городі прапор України, щоб він не потрапив до рук російських загарбників.".