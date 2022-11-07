Житель Харьковщины закопал в огороде флаг Украины, чтобы он не достался врагу
Фото: Максим Козицкий
Житель одного из сел Харьковской области закопал в своем огороде флаг Украины, чтобы он не попал в руки российских захватчиков.
Мужчина положил флаг в трехлитровую банку, закрыл пластиковой крышкой и закопал в огороде. Когда оккупанты вошли в село, жителю удалось выехать в более безопасное место. А когда населенный пункт освободили украинские защитники, мужчина сообщил им о ценном тайнике, рассказал председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.
Флаг выкопали бойцы 103-й бригады теробороны Львовской области, и уже вскоре он вернется владельцу, добавил чиновник.
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2022 в 19:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Житель одного из сел Харьковской области закопал в своем огороде флаг Украины, чтобы он не попал в руки российских захватчиков.".