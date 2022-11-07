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Житель Харьковщины закопал в огороде флаг Украины, чтобы он не достался врагу

Общество 19:49   07.11.2022
Елена Нагорная
Житель Харьковщины закопал в огороде флаг Украины, чтобы он не достался врагу Фото: Максим Козицкий

Житель одного из сел Харьковской области закопал в своем огороде флаг Украины, чтобы он не попал в руки российских захватчиков.

Мужчина положил флаг в трехлитровую банку, закрыл пластиковой крышкой и закопал в огороде. Когда оккупанты вошли в село, жителю удалось выехать в более безопасное место. А когда населенный пункт освободили украинские защитники, мужчина сообщил им о ценном тайнике, рассказал председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

Флаг выкопали бойцы 103-й бригады теробороны Львовской области, и уже вскоре он вернется владельцу, добавил чиновник.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 ноября 2022 в 19:49;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Житель одного из сел Харьковской области закопал в своем огороде флаг Украины, чтобы он не попал в руки российских захватчиков.".