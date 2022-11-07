Житель Харьковщины закопал в огороде флаг Украины, чтобы он не достался врагу

Житель одного из сел Харьковской области закопал в своем огороде флаг Украины, чтобы он не попал в руки российских захватчиков.

Мужчина положил флаг в трехлитровую банку, закрыл пластиковой крышкой и закопал в огороде. Когда оккупанты вошли в село, жителю удалось выехать в более безопасное место. А когда населенный пункт освободили украинские защитники, мужчина сообщил им о ценном тайнике, рассказал председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

Флаг выкопали бойцы 103-й бригады теробороны Львовской области, и уже вскоре он вернется владельцу, добавил чиновник.