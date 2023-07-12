У Харкові замінюють прапор України (відео)
12 липня фахівці зеленбуду замінюють полотнище найбільшого у Харкові Державного прапора.
Про роботи, які ведуть на флагштоку, встановленому до 30-річчя Незалежності України, повідомили в мерії.
“Фахівці СКП “Харківзеленбуд” сьогодні, 12 липня, проводять заміну полотнища Державного прапору України та регламентну ревізію флагштока”, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.
Читайте також: Поліція на Харківщині затримала зловмисницю, яка розірвала прапор України
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові замінюють прапор України (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2023 в 11:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 липня фахівці зеленбуду замінюють полотнище найбільшого у Харкові Державного прапора".