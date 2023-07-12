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У Харкові замінюють прапор України (відео)

Суспільство 11:07   12.07.2023
Оксана Горун
У Харкові замінюють прапор України (відео)

12 липня фахівці зеленбуду замінюють полотнище найбільшого у Харкові Державного прапора.

Про роботи, які ведуть на флагштоку, встановленому до 30-річчя Незалежності України, повідомили в мерії.

“Фахівці СКП “Харківзеленбуд” сьогодні, 12 липня, проводять заміну полотнища Державного прапору України та регламентну ревізію флагштока”, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.

Читайте також: Поліція на Харківщині затримала зловмисницю, яка розірвала прапор України

Автор: Оксана Горун
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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2023 в 11:07;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 липня фахівці зеленбуду замінюють полотнище найбільшого у Харкові Державного прапора".