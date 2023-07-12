У Харкові замінюють прапор України (відео)

12 липня фахівці зеленбуду замінюють полотнище найбільшого у Харкові Державного прапора.

Про роботи, які ведуть на флагштоку, встановленому до 30-річчя Незалежності України, повідомили в мерії.

“Фахівці СКП “Харківзеленбуд” сьогодні, 12 липня, проводять заміну полотнища Державного прапору України та регламентну ревізію флагштока”, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.