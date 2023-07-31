РФ с вертолетов обстреляла село на Золочевщине: погиб домашний скот (фото)
Фото: «Заря»
30 июля в 17:30 враг с вертолетов ударил по селу Сотницкий Казачок на Харьковщине.
Ракеты попали в частный дом, сообщает местное издание «Заря» со ссылкой на начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко.
«Поврежден дом и хозяйственные постройки, уничтожен домашний скот. Жертв среди населения нет», – сказал Коваленко.
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 12:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30 июля в 17:30 враг с вертолетов ударил по селу Сотницкий Казачок на Харьковщине.".