РФ с вертолетов обстреляла село на Золочевщине: погиб домашний скот (фото)

30 июля в 17:30 враг с вертолетов ударил по селу Сотницкий Казачок на Харьковщине.

Ракеты попали в частный дом, сообщает местное издание «Заря» со ссылкой на начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко.

«Поврежден дом и хозяйственные постройки, уничтожен домашний скот. Жертв среди населения нет», – сказал Коваленко.