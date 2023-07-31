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РФ с вертолетов обстреляла село на Золочевщине: погиб домашний скот (фото)

Происшествия 12:20   31.07.2023
Виктория Яковенко
РФ с вертолетов обстреляла село на Золочевщине: погиб домашний скот (фото) Фото: «Заря»

30 июля в 17:30 враг с вертолетов ударил по селу Сотницкий Казачок на Харьковщине.

Ракеты попали в частный дом, сообщает местное издание «Заря» со ссылкой на начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко.

«Поврежден дом и хозяйственные постройки, уничтожен домашний скот. Жертв среди населения нет», – сказал Коваленко.

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Фото: «Заря»

Читайте также: Армия РФ ударила по двум селам на Харьковщине: поврежден частный дом

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 12:20;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30 июля в 17:30 враг с вертолетов ударил по селу Сотницкий Казачок на Харьковщине.".