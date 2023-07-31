Армия РФ ударила по двум селам на Харьковщине: поврежден частный дом
Оккупанты нанесли удары по селам Дружелюбовка и Шейковка в Боровской громаде Изюмского района.
«Оккупанты нанесли авиаудар по селу Дружелюбовка. В результате обстрела поврежден частный дом. Также враг ударил из артиллерии по селу Шейковка. Сейчас информация о пострадавших не поступала», — сообщили в ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 12:04;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты нанесли удары по селам Дружелюбовка и Шейковка в Боровской громаде Изюмского района.".