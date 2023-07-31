Армия РФ ударила по двум селам на Харьковщине: поврежден частный дом

Оккупанты нанесли удары по селам Дружелюбовка и Шейковка в Боровской громаде Изюмского района.

«Оккупанты нанесли авиаудар по селу Дружелюбовка. В результате обстрела поврежден частный дом. Также враг ударил из артиллерии по селу Шейковка. Сейчас информация о пострадавших не поступала», — сообщили в ХОВА.