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Враг утром ударил С-300 по Харьковщине. В ХОВА призывают к осторожности

Происшествия 10:23   31.07.2023
Оксана Горун
Враг утром ударил С-300 по Харьковщине. В ХОВА призывают к осторожности Фото: Вадим Беликов

Утром 31 июля армия РФ нанесла очередной удар по Харьковской области из ЗРК С-300. По информации ХОВА, пострадал поселок Шевченково Купянского района.

«Жители Харьковщины, будьте осторожны! Враг продолжает наносить удары по области, — предупредили в telegram ХОВА. — Сегодня в результате обстрела С-300 Шевченковского Купянского района был поврежден частный дом. По предварительной информации, обошлось без пострадавших».

Напомним, ночью российские террористы били С-300 по Харькову и Великому Бурлуку. В Харькове ранен мужчина — охранник складского помещения в Новобаварском районе.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 10:23;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 31 июля армия РФ нанесла очередной удар по Харьковской области из ЗРК С-300. По информации ХОВА, пострадал поселок Шевченково Купянского района".