Враг утром ударил С-300 по Харьковщине. В ХОВА призывают к осторожности
Фото: Вадим Беликов
Утром 31 июля армия РФ нанесла очередной удар по Харьковской области из ЗРК С-300. По информации ХОВА, пострадал поселок Шевченково Купянского района.
«Жители Харьковщины, будьте осторожны! Враг продолжает наносить удары по области, — предупредили в telegram ХОВА. — Сегодня в результате обстрела С-300 Шевченковского Купянского района был поврежден частный дом. По предварительной информации, обошлось без пострадавших».
Напомним, ночью российские террористы били С-300 по Харькову и Великому Бурлуку. В Харькове ранен мужчина — охранник складского помещения в Новобаварском районе.
Читайте также: Синегубов: на село сбросили гранаты с БПЛА, за сутки 1 погибшая и 4 раненых
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Враг утром ударил С-300 по Харьковщине. В ХОВА призывают к осторожности»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 10:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 31 июля армия РФ нанесла очередной удар по Харьковской области из ЗРК С-300. По информации ХОВА, пострадал поселок Шевченково Купянского района".