Враг утром ударил С-300 по Харьковщине. В ХОВА призывают к осторожности

Утром 31 июля армия РФ нанесла очередной удар по Харьковской области из ЗРК С-300. По информации ХОВА, пострадал поселок Шевченково Купянского района.

«Жители Харьковщины, будьте осторожны! Враг продолжает наносить удары по области, — предупредили в telegram ХОВА. — Сегодня в результате обстрела С-300 Шевченковского Купянского района был поврежден частный дом. По предварительной информации, обошлось без пострадавших».

Напомним, ночью российские террористы били С-300 по Харькову и Великому Бурлуку. В Харькове ранен мужчина — охранник складского помещения в Новобаварском районе.