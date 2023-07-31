Ворог зранку вдарив С-300 по Харківщині. У ХОВА закликають до обережності
Фото: Вадим Беликов
Вранці 31 липня армія РФ завдала чергового удару по Харківській області із ЗРК С-300. За інформацією ХОВА, постраждало селище Шевченкове Куп’янського району.
“Мешканці Харківщини, будьте обережні! Ворог продовжує завдавати ударів по області, – попередили в телеграмі ХОВА. – Сьогодні внаслідок обстрілу С-300 Шевченкового Куп’янського району було пошкоджено приватний будинок. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих“.
Нагадаємо, вночі російські терористи били С-300 по Харкову та Великому Бурлуку. У Харкові поранено чоловіка – охоронця складського приміщення в Новобаварському районі.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2023 в 10:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 31 липня армія РФ завдала чергового удару по Харківській області із ЗРК С-300. За інформацією ХОВА, постраждало селище Шевченкове Куп’янського району".