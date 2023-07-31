Ворог зранку вдарив С-300 по Харківщині. У ХОВА закликають до обережності

Вранці 31 липня армія РФ завдала чергового удару по Харківській області із ЗРК С-300. За інформацією ХОВА, постраждало селище Шевченкове Куп’янського району.

“Мешканці Харківщини, будьте обережні! Ворог продовжує завдавати ударів по області, – попередили в телеграмі ХОВА. – Сьогодні внаслідок обстрілу С-300 Шевченкового Куп’янського району було пошкоджено приватний будинок. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих“.

Нагадаємо, вночі російські терористи били С-300 по Харкову та Великому Бурлуку. У Харкові поранено чоловіка – охоронця складського приміщення в Новобаварському районі.