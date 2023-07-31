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Армія РФ вдарили по двох селах на Харківщині: пошкоджено приватний будинок

Події 12:04   31.07.2023
Вікторія Яковенко
Армія РФ вдарили по двох селах на Харківщині: пошкоджено приватний будинок

Окупанти завдали ударів по селах Дружелюбівка та Шийківка в Борівській громаді Ізюмського району.

«Окупанти завдали авіаудару по селу Дружелюбівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Також ворог ударив з артилерії по селу Шийківка. На цей час інформація про постраждалих надходила», – повідомили у ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2023 в 12:04;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти завдали ударів по селах Дружелюбівка та Шийківка в Борівській громаді Ізюмського району.".