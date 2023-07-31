Армія РФ вдарили по двох селах на Харківщині: пошкоджено приватний будинок

Окупанти завдали ударів по селах Дружелюбівка та Шийківка в Борівській громаді Ізюмського району.

«Окупанти завдали авіаудару по селу Дружелюбівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Також ворог ударив з артилерії по селу Шийківка. На цей час інформація про постраждалих надходила», – повідомили у ХОВА.