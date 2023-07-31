РФ з гелікоптерів обстріляла село на Золочівщині: загинули свійські тварини

30 липня о 17:30 ворог з гелікоптерів вдарив по селу Сотницький Козачок на Харківщині.

Ракети влучили у приватний будинок, повідомляє місцеве видання «Зоря» з посиланням на начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.

«Пошкоджено будинок та господарчі споруди, знищено свійську худобу. Жертв серед населення немає», – сказав Коваленко.