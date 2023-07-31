РФ з гелікоптерів обстріляла село на Золочівщині: загинули свійські тварини
Фото: “Зоря”
30 липня о 17:30 ворог з гелікоптерів вдарив по селу Сотницький Козачок на Харківщині.
Ракети влучили у приватний будинок, повідомляє місцеве видання «Зоря» з посиланням на начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.
«Пошкоджено будинок та господарчі споруди, знищено свійську худобу. Жертв серед населення немає», – сказав Коваленко.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2023 в 12:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "30 липня о 17:30 ворог з гелікоптерів вдарив по селу Сотницький Козачок на Харківщині.".