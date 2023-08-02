Харьковчанам объясняют способ оплаты доставки газа – информация мэрии

Производство хозяйственной деятельности по распределению/доставке природного газа с 1 августа в Харькове осуществляет вновь образованный Харьковский городской филиал ООО «Газораспределительные сети Украины».

Услуга от национального оператора будет получать более 515 тыс. потребителей, сообщили в Харьковском горсовете.

Расчеты за доставку газа необходимо производить по новым реквизитам Харьковского городского филиала ООО «Газсети»: код ЕГРПОУ 45141068; п/с UA233518230000026032300188318 в АО «Ощадбанк» (для бытовых потребителей); п/с UA183518230000026031301188318 в АО «Ощадбанк» (для потребителей, не являющихся бытовыми).

В назначении платежа следует указать фамилию, имя и отчество плательщика, лицевой счет и адрес газифицированного домовладения. Личные счета клиентов Харьковского городского филиала ООО «Газсети» остаются неизменными, десятизначными и начинаются на 131.

Задолженность за распределение газа, накопившуюся до 1 августа, необходимо платить по реквизитам АО «Харьковгоргаз»: АО «Оператор газораспределительных систем «Харьковгоргаз»; ЕГРПОУ 03359552; номер счета для физических лиц (населения): п/с UA713518230000026038300012165 в АО «Ощадбанк». В назначении платежа также следует обязательно указать ФИО плательщика, лицевой счет и адрес газифицированного домовладения.

Получить дополнительные консультации по предоставлению услуг можно в Центрах обслуживания клиентов Харьковского городского филиала ООО «Газсети» по адресам: Гимназическая набережная, 18; пр. Архитектора Алешина, 5; ул. Академика Павлова, 120 или по телефонам: (066) 300-2-888; (098) 300-2-888; (093) 300-2-888; (057) 76-651-04.