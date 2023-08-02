Харків’янам пояснюють спосіб оплати доставки газу – інформація мерії

Провадження господарської діяльності з розподілу/доставки природного газу з 1 серпня у Харкові здійснює новоутворена Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України».

Послугу від національного оператора отримуватимуть понад 515 тис. споживачів, повідомили у Харківській міськраді.

Розрахунки за доставку газу необхідно здійснювати за новими реквізитами Харківської міської філії ТОВ «Газмережі»: код ЄДРПОУ 45141068; п/р UA233518230000026032300188318 в АТ «Ощадбанк» (для побутових споживачів); п/р UA183518230000026031301188318 в АТ «Ощадбанк» (для споживачів, що не є побутовими).

У призначенні платежу слід вказати прізвище, ім’я та по батькові платника, особовий рахунок та адресу газифікованого домоволодіння. Особові рахунки клієнтів Харківської міської філії ТОВ «Газмережі» залишаються незмінними, вони десятизначні та починаються на 131.

Заборгованість за розподіл газу, яка накопичилася до 1 серпня, необхідно сплачувати за реквізитами АТ «Харківміськгаз»: АТ «Оператор газорозподільних систем «Харківміськгаз»; ЄДРПОУ 03359552; номер рахунку для фізичних осіб (населення): п/р UA713518230000026038300012165 в АТ «Ощадбанк». У призначенні платежу також слід обов’язково вказати ПІБ платника, особовий рахунок та адресу газифікованого домоволодіння.

Отримати додаткові консультації щодо надання послуг можна у Центрах обслуговування клієнтів Харківської міської філії ТОВ «Газмережі» за адресами: Гімназійна набережна, 18-а; пр. Архітектора Альошина, 5; вул. Академіка Павлова, 120 або за телефонами: (066) 300-2-888; (098) 300-2-888; (093) 300-2-888; (057) 76-651-04.