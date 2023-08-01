У Харкові послуги з розподілу газу відтепер надають «Газмережі»

З 1 серпня 2023 року послугу з розподілу газу в Харкові надає національний оператор “Газмережі” під координацією Групи “Нафтогаз”.

Таке ж рішення було ухвалене стосовно міста Кривий Ріг. Відтепер компанія управляє п’ятьма філіями – Кропивницькою, Дніпровською, Харківською, Криворізькою і Харківською міською (дія ліцензії АТ «Харківміськгаз» припинена).

Як повідомили в «Газмережах», близько 8 тис. працівників відповідають за належну роботу 37 тис. км газопроводів. З їх допомогою газ отримують 2 млн домогосподарств і юридичних осіб, серед яких – підприємства, лікарні, дитсадки, школи та інші об’єкти. У цілодобовому режимі йде робота над тим, щоб процес розподілу газу був безперебійним.

«Робота кожного підприємства стартує з детального аналізу специфіки газорозподілу на конкретній території. Мета – контролювати кожен кубометр газу та бути надійним партнером для клієнтів», – зазначили там.

Довідка. З метою запобігання ризику виникнення надзвичайної ситуації в енергетичній сфері уряд ухвалив рішення про необхідність змін на газорозподільному ринку. Зокрема, задля ефективного управління газорозподільними мережами Державна компанія «Газ України», яка входить до Групи «Нафтогаз», заснувала ТОВ «Газорозподільні мережі України» (бренд «Газмережі»). Його основні функції – стратегія, операційна діяльність, корпоративне управління та розподіл природного газу.