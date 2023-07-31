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У Шевченківському районі замінили понад 300 метрів газопроводу

Суспільство 15:02   31.07.2023
Оксана Якушко
У Шевченківському районі замінили понад 300 метрів газопроводу
Робітники АТ «Харківміськгаз» замінили понад 300 м підземних газопроводів у Шевченківському районі.
Як повідомили в компанії, старі труби не витримували навантаження через ураження корозією та тривалий термін експлуатації.

Щоб понад 24 тис. мешканців району в новому опалювальному сезоні були з теплом, фахівці провели масштабні ремонтно-відновлювальні роботи на підземних газопроводах низького та середнього тиску. Загалом газовики замінили понад 300 м газопроводів на нові поліетиленові, що дозволить системі безаварійно витримувати навантаження під час опалювального сезону та безперебійно доставляти газ у будинки.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2023 в 15:02;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Робітники АТ «Харківміськгаз» замінили понад 300 м підземних газопроводів у Шевченківському районі.".