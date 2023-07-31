В Шевченковском районе заменили более 300 метров газопровода
Рабочие АО «Харьковгоргаз» заменили более 300 м подземных газопроводов в Шевченковском районе.
Как сообщили в компании, старые трубы не выдерживали нагрузку из-за поражения коррозией и длительного срока эксплуатации.
Чтобы более 24 тыс. жителей района в новом отопительном сезоне были с теплом, специалисты провели масштабные ремонтно-восстановительные работы на подземных газопроводах низкого и среднего давления. Всего газовщики заменили более 300 м газопроводов на новые полиэтиленовые, что позволит системе безаварийно выдерживать нагрузку во время отопительного сезона и бесперебойно доставлять газ в дома.
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 15:02;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рабочие АО «Харьковгоргаз» заменили более 300 м подземных газопроводов в Шевченковском районе.".