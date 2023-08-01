В Харькове услуги по распределению газа теперь предоставляют «Газсети»

С 1 августа 2023 года услугу по распределению газа в Харькове предоставляет национальный оператор «Газсети» под координацией Группы «Нафтогаз».

Такое же решение было принято по городу Кривой Рог. Теперь компания управляет пятью филиалами — Кропивницким, Днепровским, Харьковским, Криворожским и Харьковским городским (действие лицензии АО «Харьковгоргаз» прекращено).

Как сообщили в «Газсетях», около 8 тыс. сотрудников отвечают за надлежащую работу 37 тыс. км газопроводов. С их помощью газ получают 2 млн домохозяйств и юридических лиц, среди которых — предприятия, больницы, детсады, школы и другие объекты. В круглосуточном режиме идет работа над тем, чтобы процесс распределения газа был бесперебойным.

«Работа каждого предприятия стартует с подробного анализа специфики газораспределения на конкретной территории. Цель — контролировать каждый кубометр газа и быть надежным партнером для клиентов», — отметили там.

Справка. В целях предотвращения риска возникновения чрезвычайной ситуации в энергетической сфере правительство приняло решение о необходимости изменений на газораспределительном рынке. В частности, для эффективного управления газораспределительными сетями Государственная компания «Газ Украины», входящая в Группу «Нафтогаз», учредила ООО «Газораспределительные сети Украины» (бренд «Газсети»). Его ключевые функции — стратегия, операционная деятельность, корпоративное управление и распределение природного газа.

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