Live
  • Вт 01.08.2023
    • Харьков
  •   +28°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.32
    • 🟢

В Харькове услуги по распределению газа теперь предоставляют «Газсети»

Общество 17:05   01.08.2023
Оксана Якушко
В Харькове услуги по распределению газа теперь предоставляют «Газсети»

С 1 августа 2023 года услугу по распределению газа в Харькове предоставляет национальный оператор «Газсети» под координацией Группы «Нафтогаз».

Такое же решение было принято по городу Кривой Рог. Теперь компания управляет пятью филиалами — Кропивницким, Днепровским, Харьковским, Криворожским и Харьковским городским (действие лицензии АО «Харьковгоргаз» прекращено).

Как сообщили в «Газсетях», около 8 тыс. сотрудников отвечают за надлежащую работу 37 тыс. км газопроводов. С их помощью газ получают 2 млн домохозяйств и юридических лиц, среди которых — предприятия, больницы, детсады, школы и другие объекты. В круглосуточном режиме идет работа над тем, чтобы процесс распределения газа был бесперебойным.

«Работа каждого предприятия стартует с подробного анализа специфики газораспределения на конкретной территории. Цель — контролировать каждый кубометр газа и быть надежным партнером для клиентов», — отметили там.

Справка. В целях предотвращения риска возникновения чрезвычайной ситуации в энергетической сфере правительство приняло решение о необходимости изменений на газораспределительном рынке. В частности, для эффективного управления газораспределительными сетями Государственная компания «Газ Украины», входящая в Группу «Нафтогаз», учредила ООО «Газораспределительные сети Украины» (бренд «Газсети»). Его ключевые функции — стратегия, операционная деятельность, корпоративное управление и распределение природного газа.

Читайте также: В Шевченковском районе заменили более 300 метров газопровода

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Экс-глава СБУ Харьковщины Дудин в суде обратился к Синегубову и Терехову
Экс-глава СБУ Харьковщины Дудин в суде обратился к Синегубову и Терехову
31.07.2023, 20:19
Был запуск ракет, но они остались «дома» — начальник Харьковского гарнизона
Был запуск ракет, но они остались «дома» — начальник Харьковского гарнизона
31.07.2023, 23:35
ISW спрогнозировал, чего добьется армия РФ на Купянском направлении
ISW спрогнозировал, чего добьется армия РФ на Купянском направлении
31.07.2023, 09:47
1 августа враг обстрелял Изюмщину: есть погибшая и раненый – Синегубов
1 августа враг обстрелял Изюмщину: есть погибшая и раненый – Синегубов
01.08.2023, 14:21
Харьковский дворник разрисовал гаражи украинским фольклором (видео)
Харьковский дворник разрисовал гаражи украинским фольклором (видео)
01.08.2023, 11:47
Россияне впервые захватили на фронте шведскую БМП CV90 – результат ошибок ВСУ
Россияне впервые захватили на фронте шведскую БМП CV90 – результат ошибок ВСУ
01.08.2023, 14:54

Новости по теме:

15:13
В частном секторе Новобаварского района восстанавливают водоводы
14:53
В Харькове мужчина 4 года не платил за аренду земли: должен вернуть 1,6 млн
13:52
Атака дронов по Харькову: идет разбор завалов, работают верхолазы (видео)
11:47
Харьковский дворник разрисовал гаражи украинским фольклором (видео)
11:09
Привести в порядок укрытия в двух лицеях на Харьковщине требуют через суд

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове услуги по распределению газа теперь предоставляют «Газсети»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 1 августа 2023 в 17:05;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 1 августа 2023 года услугу по распределению газа в Харькове предоставляет национальный оператор «Газсети» под координацией Группы «Нафтогаз».".