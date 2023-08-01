В Харькове услуги по распределению газа теперь предоставляют «Газсети»
С 1 августа 2023 года услугу по распределению газа в Харькове предоставляет национальный оператор «Газсети» под координацией Группы «Нафтогаз».
Такое же решение было принято по городу Кривой Рог. Теперь компания управляет пятью филиалами — Кропивницким, Днепровским, Харьковским, Криворожским и Харьковским городским (действие лицензии АО «Харьковгоргаз» прекращено).
Как сообщили в «Газсетях», около 8 тыс. сотрудников отвечают за надлежащую работу 37 тыс. км газопроводов. С их помощью газ получают 2 млн домохозяйств и юридических лиц, среди которых — предприятия, больницы, детсады, школы и другие объекты. В круглосуточном режиме идет работа над тем, чтобы процесс распределения газа был бесперебойным.
«Работа каждого предприятия стартует с подробного анализа специфики газораспределения на конкретной территории. Цель — контролировать каждый кубометр газа и быть надежным партнером для клиентов», — отметили там.
Справка. В целях предотвращения риска возникновения чрезвычайной ситуации в энергетической сфере правительство приняло решение о необходимости изменений на газораспределительном рынке. В частности, для эффективного управления газораспределительными сетями Государственная компания «Газ Украины», входящая в Группу «Нафтогаз», учредила ООО «Газораспределительные сети Украины» (бренд «Газсети»). Его ключевые функции — стратегия, операционная деятельность, корпоративное управление и распределение природного газа.
Читайте также: В Шевченковском районе заменили более 300 метров газопровода
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове услуги по распределению газа теперь предоставляют «Газсети»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 августа 2023 в 17:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 1 августа 2023 года услугу по распределению газа в Харькове предоставляет национальный оператор «Газсети» под координацией Группы «Нафтогаз».".